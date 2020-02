UNDER

RIETI - In conclusione della ventesima giornata del campionato Under 19 regionale (girone B) e del sedicesimo turno dell'Under 19 provinciale, è tempo di fare il punto della situazione. Tra le squadre reatine, weekend del tutto positivo solamente per Alba Sant'Elia e Borgorose.Di fronte al proprio pubblico, l'Alba Sant'Elia supera 3-1 la Libertas Centocelle (tredicesima con 20 punti). Per i padroni di casa, settimi a quota 33, reti di Trinetta, Floridi e Rossi. «Come dimostrano i risultati delle ultime settimane, abbiamo affrontato una squadra in netta ripresa - dichiara il mister dei reatini, Danilo Renzi - Nel primo tempo la nostra prestazione non è stata convincente e solo la bravura del nostro portiere e l'imprecisione degli ospiti ci hanno permesso di andare negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa, invece, siamo scesi in campo con un atteggiamento molto diverso, sbloccando subito il risultato. Determinanti sono stati anche i cambi, che ci hanno permesso di amministrare bene la gara e chiudere l'incontro sul 3-1 senza cadere nelle provocazioni degli avversari. Ora concentriamoci sulle prossime partite che saranno molto impegnative».Nella tana del Tivoli 1919 (ottavo a 32), Cantalice non va oltre l'1-1. Per i biancorossi, secondi a 37 e distanti quattro lunghezze dall'Accademia Sporting Roma capolista, gol di Picchi su calcio di punizione. Cesare Beccarini, dirigente della squadra ospite: «Dopo un inizio in salita in cui siamo andati in svantaggio, abbiamo giocato con carattere e determinazione, riuscendo a trovare il pareggio e creando numerose occasioni da rete. Un pareggio fuori casa contro Tivoli ci può stare, ma avremmo sicuramente meritato il successo. Ora continuiamo a lavorare, non dimenticando tutto quel che di buono è stato fatto finora».Tra le mura amiche, Borgorose batte 2-0 Ginestra, mentre arriva un pareggio interno per il Centro Italia Micioccoli, che, andando a segno con Aguzzi e Cavallari, chiude sul 2-2 la sfida contro Santa Lucia. Antonio Pilati, mister dei padroni di casa, commenta così quest'ultimo match: «Abbiamo giocato un'ottima partita, creando molte opportunità da rete, colpendo due pali e sbagliando anche un calcio di rigore. Ci dispiace di aver raccolto meno di quello che avremmo meritato».Battuta d'arresto per Poggio Mirteto che, pur mantenendo il secondo posto, cade 1-0 in trasferta contro Palombara. Andrea Di Battista, allenatore degli sconfitti: «Abbiamo affrontato un avversario ostico, che, giocando con maggiore grinta, ha sicuramente meritato i tre punti. Un ko che ci può stare e dal quale bisogna ripartire in vista delle prossime gare».Sceso in campo con soli 7 giocatori e rimasto, dopo pochi minuti, in 6 uomini a causa di un infortunio, il Real Gavignano Ponzano viene sconfitto a tavolino 3-0 nella partita contro il Sant'Angelo Romano capolista. A sancire questo risultato è stato il direttore di gara, che si è trovato costretto ad applicare il regolamento secondo cui ciascuna squadra può disputare un match solamente se dispone di almeno 7 elementi da schierare sul terreno di gioco.Gli altri risultati: Valle del Peschiera - Real Monterotondo Scalo 0-2; Brictense - Grifo Academy 0-9.: Sant'Angelo Romano 40; Poggio Mirteto 37; Real Monterotondo Scalo 35; Palombara 31; Borgorose 28; Santa Lucia, Grifo Academy 26; Valle del Peschiera 18; Ginestra, Centro Italia Micioccoli 17; Brictense 1; Real Gavignano Ponzano - 1.