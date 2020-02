CANTALICE

ALBA

SANT'ELIA

RIETI - In attesa della ripresa del campionato Under 19 provinciale reatino, che avverrà sabato prossimo, nel weekend si è giocata la diciassettesima giornata dell'Under 19 regionale B (girone B). Vittorie importanti per Cantalice e Alba Sant'Elia.Tra le mura amiche, Cantalice travolge 6-0 la Sfc (ultima a 6 punti). Per la squadra di casa, quarta a 32 punti e distante solamente due lunghezze dalla Vis Subiaco capolista, doppietta di De Bona e gol di Pitoni, Macera, Mei e Laureti. Cesare Beccarini, dirigente dei vincitori: «Gara insidiosa nella quale, solo dopo il vantaggio ottenuto negli ultimi minuti del primo tempo, siamo riusciti a dilagare. Va detto che, da quel momento in poi, il nostro dominio è stato possibile anche per il vistoso calo degli avversari, che, invece, per una buona mezz'ora, erano riusciti a limitare la nostra manovra. La classifica ci regala una splendida situazione. Noi restiamo comunque con i piedi per terra. L'obiettivo resta sempre la salvezza, anche se sognare non costa nulla».Nella tana della Time Sport Roma Garbatella (terzultima a 12), l'Alba Sant'Elia si impone 4-2 grazie ai due gol di Micarelli e alle reti di Valentini e Floridi. La squadra reatina sale così a 27 punti, collocandosi in ottava posizione. Danilo Renzi, allenatore della formazione ospite: «La partita era estremamente importante visto il momento poco felice e le numerose assenze. Buon approccio alla gara, tanto che dopo dieci minuti abbiamo avuto almeno tre nitide opportunità non sfruttate. Dopo essere andati in vantaggio, abbiamo calato l'attenzione e ci siamo ritrovati sotto all'intervallo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a pareggiare subito e a vincere il match, creando numerose occasioni da gol. Complimenti al portiere romano, sicuramente il miglior in campo, ma i miei giocatori debbono essere più cinici sotto porta. Sfide come questa andrebbero vinte senza soffrire troppo».