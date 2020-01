UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE - RIETI

RIETI - Nel weekend si sono giocate le partite della quindicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e del tredicesimo turno dell'Under 19 provinciale. Tra le squadre reatine, successi soltanto per Poggio Mirteto e Centro Italia Micioccoli.Nel match casalingo contro l'Accademia Sporting Roma (quarta a 29), Cantalice non va oltre lo 0-0. I biancorossi sono ora sesti con 26 punti, collocandosi a - 5 dalla vetta occupata dal Setteville Caserosse. Cesare Beccarini, dirigente dei reatini: «Partita equilibrata, a tratti maschia, ma sempre nei limiti della correttezza. Tra i momenti salienti, una traversa ciascuno, qualche buona azione ed una rete giustamente annullata agli avversari. Contro una squadra davvero ostica, abbiamo ottenuto un ottimo pareggio, che ci consente di ripartire al giro di boa con grande fiducia».Sul campo della Luiss, l'Alba Sant'Elia cade 5-0. Gli ospiti rimangono, quindi, a quota 24, raggiunti dagli avversari in settima posizione. Danilo Renzi, tecnico degli sconfitti: «Partita da dimenticare al più presto sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo imparare ad affrontare le difficoltà senza perdere la testa, anche di fronte a provocazioni e decisioni arbitrali non condivisibili. Pur avendo giocato per mezz'ora in nove, avremmo dovuto terminare la gara in maniera più dignitosa. Non ci sono alibi, dobbiamo crescere in termini di personalità e dobbiamo farlo in fretta».Nella tana del Ginestra, a segno due volte con Borghese, Poggio Mirteto si impone per 5-2 grazie alle doppiette di Pompei e Spiccia e al gol di Ferrari. Con questa vittoria e con il ko per 2-1 del Real Monterotondo Scalo contro Santa Lucia, i mirtensi salgono al secondo posto, a - 2 dal Sant'Angelo Romano capolista. Andrea Di Battista, allenatore dei vincitori: «Dopo un brutto inizio di gara in un campo non facile, abbiamo acquistato grinta e carattere, riuscendo a ribaltare l'incontro. Ora siamo al secondo posto, ma sia la prima sia la terza sono molto vicine a noi. Questo significa che ci giocheremo tanto soprattutto negli scontri diretti. Sicuramente daremo il massimo».Commenta la sfida anche Alexandro Zossolo, mister del Ginestra: «Contro una buona squadra, abbiamo commesso diverse disattenzioni difensive, ma allo stesso tempo abbiamo sprecato molte occasioni da gol. Peccato per il pessimo arbitraggio, che sicuramente ci ha penalizzato».Tre punti pure per il Centro Italia Micioccoli, corsaro 7-4 in casa della Brictense. Per i reatini, gol di Isidori (2), Aguzzi, Zirretta, Corsi, Festuccia e De Santis. Antonio Pilati, tecnico della squadra ospite: «Un'ottima partita, ricca di emozioni. Sono soddisfatto del percorso di crescita che i ragazzi stanno intraprendendo e sono felice che i risultati rispecchino il lavoro che si sta facendo. Infine, è stato bello vedere debuttare in prima squadra Isidori e Zirretta, a cui faccio i miei complimenti».Nonostante il gol di D'Agostini, ko in trasferta per Borgorose, battuto 3-1 dalla Grifo Academy. Fausto Bernardini, direttore sportivo degli sconfitti: «Fortemente rimaneggiati e penalizzati da alcune gravi sviste arbitrali, abbiamo giocato la peggior gara della stagione. Testa alla prossima partita e complimenti ai nostri avversari».Weekend negativo anche per la Valle del Peschiera, travolta 5-1 dai padroni di casa del Sant'Angelo Romano. L'unico gol degli angioini è realizzato da D'Angeli. Saverio Fornara, presidente degli ospiti: «Partita dall'esito quasi scontato, ma, nonostante le doti tecniche degli avversari e le nostre numerose assenze, i ragazzi si sono fatti valere, disputando una buona gara, giocando palla a terra e con ottimi fraseggi. Nulla da recriminare, siamo convinti di essere sulla strada giusta per dare a questa squadra una struttura con basi solide. Le condizioni ci sono, basta lavorare sodo».Infine, ennesima sconfitta per il Real Gavignano Ponzano, liquidato 0-4 da Palombara.: Sant'Angelo Romano 33; Poggio Mirteto 31; Real Monterotondo Scalo 29; Palombara 25; Grifo Academy, Santa Lucia, Borgorose 22; Valle del Peschiera 15; Ginestra 14; Centro Italia Micioccoli 10; Brictense 1; Real Gavignano 0.