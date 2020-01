UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE – RIETI

La classifica:

RIETI – Cala il sipario sulla quattordicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e sul dodicesimo turno dell’Under 19 provinciale. Weekend molto positivo per Alba Sant’Elia, Poggio Mirteto, Ginestra e Borgorose.Tra le mura amiche, grazie alle reti di De Santis e Gallo, l’Alba Sant’Elia supera 2-1 l’Accademia Real Tuscolano (undicesima a 17 punti). I reatini salgono a quota 24, collocandosi momentaneamente in settima posizione. Danilo Renzi, mister dei vincitori: «Gara equilibrata contro una buona squadra. Pur non sviluppando la stessa mole di gioco delle partite precedenti, abbiamo ottenuto un risultato importante, nonostante le numerose assenze per infortuni e squalifiche. I ragazzi sono stati bravi nel farsi trovare pronti, dimostrando una crescita collettiva costante. Per tutto lo staff tecnico e la società in generale, il miglioramento continuo del gruppo rappresenta il principale obiettivo da inseguire».Nella tana dell’Athletic Soccer Academy (terzo a 28, a -2 dalla vetta occupata dal Setteville Caserosse), Cantalice fa 1-1. Per i biancorossi, attualmente sesti a 25 punti, gol di Pasquali. Cesare Beccarini, dirigente della formazione ospite: «Siamo partiti molto bene, passando in vantaggio dopo 10 minuti di gioco. In seguito, però, siamo rimasti in inferiorità numerica per un’espulsione piuttosto discutibile e da lì è iniziato un altro match, che comunque abbiamo affrontato con determinazione. Nel secondo tempo, dopo aver sciupato una clamorosa palla gol, abbiamo subito il pareggio. Sono decisamente soddisfatto del percorso intrapreso finora della squadra, ricca di ragazzi del 2002 e di qualche 2003 che ci fanno ben sperare per il futuro».Di fronte al proprio pubblico, Poggio Mirteto si impone 3-0 ai danni di Santa Lucia, tenendo saldo il terzo posto e piazzandosi a -2 dalla vetta detenuta dal Sant’Angelo Romano. I gol della vittoria sono realizzati da Serafini, Favetta e Lugini. Andrea Di Battista, allenatore dei sabini: «Complimenti ai ragazzi per l’ottima prestazione contro un avversario pericoloso. Ora che ci siamo riavvicinati alle prime due della classifica, sarà importante continuare a guadagnare i 3 punti anche nelle prossime sfide. Nel fine settimana in arrivo affronteremo Ginestra, contro cui dovremo dare il 100 %».Nel frattempo, è proprio Ginestra a portare a casa un buon successo. Gli uomini di mister Zossolo, infatti, battono 2-1 in trasferta la Valle del Peschiera. Decisive le reti di Fiorentini e Marcelli.La Brictense non si presenta sul campo del Borgorose, che pertanto vince 3-0 a tavolino.Termina 2-2 la gara tra Centro Italia Micioccoli e la capolista Sant’Angelo Romano. Per i padroni di casa, gol di Aguzzi e di Isidori su calcio di rigore. Antonio Pilati, tecnico dei reatini: «Fino al 75esimo eravamo avanti 1-0, ma, in seguito, abbiamo subito la rimonta degli avversari. Nonostante ciò, giocando con grande carattere, non ci siamo disuniti, riuscendo a trovare il pareggio all’ultimo secondo. Congratulazioni al mio gruppo per la buona prestazione contro la squadra, a mio avviso, più forte del torneo».Gli altri risultati: Real Monterotondo Scalo – Real Gavignano Ponzano 7-0; Palombara – Grifo Academy 3-1.Sant’Angelo Romano 30; Real Monterotondo Scalo 29; Poggio Mirteto 28; Palombara, Borgorose 22; Santa Lucia, Grifo Academy 19; Valle del Peschiera 15; Ginestra 14; Centro Italia Micioccoli 7; Brictense 2; Real Gavignano Ponzano 0.