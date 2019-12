UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

RIETI – In un fine settimana prenatalizio molto piovoso, si sono giocate la maggior parte delle gare della dodicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e del decimo turno dell’Under 19 provinciale. Dopo la vittoria di Borgorose nell’anticipo di mercoledì, sorridono anche Cantalice, Valle del Peschiera e Ginestra.Ancora una vittoria per Cantalice, corsaro 2-1 sul campo del Setteville Caserosse capolista a 26 punti. Decisivi i gol di Mei e Pasquali. La squadra reatina sale in quinta posizione a quota 21, condividendo il punteggio con Alba Sant’Elia e Tivoli Calcio 1919. Cesare Beccarini, dirigente dei biancorossi: «Gara difficilissima su un campo ai limiti della praticabilità. Passati in svantaggio a metà primo tempo per una sfortunata autorete, non abbiamo perso lucidità e compattezza e, all'apertura del secondo tempo, abbiamo prima pareggiato e poi ribaltato il risultato. In seguito, abbiamo gestito bene il match fino al termine, non correndo particolari rischi. Una vittoria strameritata in casa della prima in classifica. Complimenti davvero a tutti».Seconda sconfitta consecutiva, invece, proprio per l’Alba Sant’Elia, battuta 3-4 dai già citati ospiti del Tivoli Calcio 1919.Nell’anticipo di mercoledì 18 dicembre, Borgorose si impone per 3-2 sul campo di un Centro Italia Micioccoli a cui non bastano Corsi e Zirretta. Per i vincitori, reti di Madalin, Ferraresi e D’Agostini. «Siamo riusciti a prevalere sui padroni di casa dopo novanta minuti avvincenti – dichiara il mister del Borgorose, Roberto Ciaprini – Abbiamo ottenuto tre punti importanti per il nostro percorso. Congratulazioni ai nostri avversari per l’organizzazione tattica mostrata».Commenta il match anche Antonio Pilati, tecnico dei padroni di casa: «Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0, nella ripresa gli avversari hanno purtroppo rimontato, portandosi addirittura sul 3-1. In seguito, abbiamo accorciato le distanze e poi pareggiato, ma il gol del 3-3 non è stato convalidato dall’arbitro, che aveva visto un fallo da parte nostra sul portiere avversario. Speriamo di riuscire a migliorare perché i ragazzi stanno lavorando con impegno e finora stanno raccogliendo meno di quello che hanno seminato».Successo pure per la Valle del Peschiera, vincitrice 3-2 nella tana del Santa Lucia grazie alla doppietta di Zenga e al gol di Saikou. Fabio Monaco, allenatore degli angioini: «Nel primo tempo gli avversari sono partiti forte, giocando bene e colpendo subito una traversa. Nonostante ciò, in contropiede siamo andati in vantaggio. Dopo il gol dell’1-0, avremmo potuto immediatamente raddoppiare, ma non abbiamo sfruttato due occasioni. Dopo aver subito il pareggio alla fine della prima frazione, nella ripresa siamo tornati di nuovo avanti. In seguito, Santa Lucia ha alzato la pressione, creando, però, solo una una potenziale palla gol dove il nostro portiere ha fatto un miracolo. Nel primo minuto di recupero abbiamo incassato il gol del 2-2, ma all’ultimo secondo, quando sembrava ormai tutto finito, siamo andati sul 3-2 e abbiamo portato a casa i tre punti. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che meritano questa vittoria sia per come hanno giocato sia per come hanno lottato su ogni pallone durante i 90 minuti. Anche la scorsa settimana, a Borgorose, avevamo giocato bene, ma stavolta siamo stati più cinici. Abbiamo effettuato quattro acquisti che ci hanno aiutato a fare un bel salto di qualità, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche mentale. Continuando così, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon Natale e di buone feste alla redazione de “Il Messaggero” e a tutte le società».Continua a vincere Ginestra, che in trasferta supera 4-2 il Real Gavignano Ponzano. Decidono la tripletta di Ippoliti e la rete di Borghese. Alexandro Zossolo, tecnico degli ospiti: «Abbiamo giocato una bella partita contro una buona squadra. Nonostante diverse assenze, abbiamo affrontato il match con personalità, creando numerose occasioni da gol. Complimenti a tutti i ragazzi, in particolare al giovanissimo portiere Tulli, autore di un’ottima prestazione all’esordio nel campionato Under 19 provinciale. Tuttavia, mi dispiace molto per l’infortunio di un nostro giocatore, che è stato aiutato anche dagli avversari ad uscire dal terreno di gioco. Sperando in una pronta guarigione, colgo l’occasione per augurare a lui, a tutto il gruppo e alla società un sereno Natale».Sul campo della Grifo Academy, nonostante il gol di Suica, Poggio Mirteto non riesce ad andare oltre l’1-1. Andrea Di Battista, allenatore dei sabini: «Considerando la brutta prestazione offerta contro un avversario comunque insidioso, il pareggio rappresenta un buon risultato. Ora ci fermiamo per la pausa natalizia, in attesa di riprendere al massimo in vista del prossimo match nel weekend dell'Epifania».Rinviata la sfida tra Brictense e Real Monterotondo Scalo, mentre la capolista Sant’Angelo Romano batte 2-1 Palombara.Sant’Angelo Romano 28; Real Monterotondo Scalo 20; Poggio Mirteto 19; Borgorose 18; Grifo Academy, Santa Lucia, Palombara 16; Valle del Peschiera 12; Ginestra 11; Centro Italia Micioccoli 6; Brictense 2; Real Gavignano Ponzano 0.Dopo i festeggiamenti di Natale e Capodanno, le squadre di entrambi i campionati torneranno in campo nel weekend del 4 e 5 gennaio.