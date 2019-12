UNDER 19 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE – RIETI

La classifica:

RIETI – Nell’undicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), Cantalice torna al successo, mentre l’Alba Sant’Elia subisce una battuta d’arresto. Nel nono turno dell’Under 19 provinciale, Poggio Mirteto, Borgorose e Ginestra non mancano all’appuntamento con i tre punti.Tra le mura amiche, Cantalice batte 5-2 la Castelnuovese (ultima a 3 punti) grazie alla doppietta di Ramazzotti e alle reti di Picchi, Mei e Sulpizi. Ora i biancorossi salgono a quota 18 punti, condividendo il sesto posto con il Tivoli Calcio 1919. Cesare Beccarini, dirigente dei vincitori: «Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due gol, nella ripresa abbiamo ribaltato il risultato, giocando con carattere e sfruttando la superiorità numerica dovuta all’espulsione di un giocatore avversario. Una vittoria importante di cui avevamo bisogno».Nella tana dell’Eretum Monterotondo (13), l’Alba Sant’Elia cade 3-0. I reatini rimangono a 21 punti, collocandosi in quinta posizione. Danilo Renzi, allenatore degli ospiti: «Sicuramente c'è stato uno stop nel processo di crescita della squadra. Il risultato è la conseguenza di un approccio non adeguato e le assenze e un arbitraggio non all'altezza non devono essere per noi degli alibi. Da domani lavoreremo sui nostri errori in vista della prossima gara. Sono sicuro che i ragazzi torneranno presto a mostrare le loro indubbie qualità».Di fronte al proprio pubblico, Poggio Mirteto supera 5-1 la Brictense. Decidono i due gol di Favetta e le reti di Pompei, Serafini e Scarinci. Andrea Di Battista, mister dei padroni di casa: «Nonostante i tre punti, non abbiamo giocato alla grande. A pochi istanti dall’intervallo, abbiamo trovato il gol dell’1-1 su un calcio di rigore dubbio, mentre nella ripresa, interpretando meglio la gara rispetto ai primi 45 minuti, siamo riusciti a vincere di larga misura. Testa alla prossima partita».Trionfo casalingo anche per Ginestra, che continua la sua striscia positiva di risultati travolgendo 8-2 la Grifo Academy. Determinanti la tripletta di Fiorentini, le doppiette di Borghese e Ippoliti e la rete di Checchetelli. Alexandro Zossolo, mister dei sabini: «Complimenti ai ragazzi per l’ottima gara disputata. Dopo un inizio di stagione non molto florido, finalmente stiamo ottenendo risultati convincenti. Anche questa settimana mi ha fatto piacere vedere una squadra che si diverte, ma che allo stesso tempo mostra un buon calcio. Ora siamo già concentrati per la prossima sfida, nella quale faremo esordire anche un giovanissimo portiere. Mi congratulo, infine, con gli avversari che, al di là della brutta sconfitta, non si sono mai arresi».Grazie alla doppietta di D’Agostini, sorride pure Borgorose, vincitore 2-1 contro una Valle della Peschiera a cui non basta Saikou.Nonostante la rete di Festuccia su calcio di rigore, il Centro Italia Micioccoli viene battuto 2-1 in trasferta dal Palombara. Antonio Pilati, tecnico dei reatini: «Una sconfitta immeritata e condizionata anche da un arbitraggio inadeguato. Davvero un peccato».Ennesimo ko per il Real Gavignano Ponzano, surclassato 8-0 sul campo del Santa Lucia.Termina 2-2 il match tra Real Monterotondo Scalo e la capolista Sant’Angelo Romano.Sant’Angelo Romano 25; Poggio Mirteto 21; Real Monterotondo Scalo 20; Santa Lucia, Palombara 16; Grifo Academy, Borgorose 15; Ginestra 11; Valle del Peschiera 9; Centro Italia Micioccoli 6; Brictense 2; Real Gavignano Ponzano 0.