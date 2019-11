UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE - RIETI

La classifica:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si concludono la settima giornata del campionato Under 19 regionale (girone B) e il quinto turno dell'Under 19 provinciale. Weekend avaro di risultati positivi per le squadre reatine, tra le quali vincono solo Cantalice e Poggio Mirteto.Torna a sorridere Cantalice, che batte 2-0 gli ospiti dell'Accademia Real Tuscolano. Decisivi i gol realizzati da Di Carlo e Sulpizi.Battuta d'arresto, invece, per l'Alba Sant'Elia, superata 2-1 sul campo dell'Accademia Sporting Roma. Ai reatini non basta la rete di Laudati. Danilo Renzi, mister degli sconfitti: «Abbiamo affrontato una squadra di grande livello. Nonostante un approccio un po' timido, siamo riusciti ad andare in vantaggio. Sul finale di primo tempo abbiamo, però, subito il pareggio su un batti e ribatti in area di rigore. Nel secondo tempo i nostri avversari hanno trovato il vantaggio a seguito di un calcio di rigore dovuto ad una nostra disattenzione difensiva e ad un tuffo in area dell'attaccante romano che, a mio avviso, ha ingannato l'arbitro. Nel finale abbiamo tentato di acciuffare in tutti modi il pareggio, colpendo anche due pali. Usciamo da un campo difficile con il rammarico di non aver raccolto punti, ma con la consapevolezza di aver giocato la partita alla pari».Sabato pomeriggio, in occasione dell'ottava giornata di campionato, Alba Sant'Elia e Cantalice si affronteranno al campo "Gudini" di Rieti. L' orario del calcio d'inizio è da definire, ma è probabile che sia alle 15. Si prevede una sfida interessante.Eretum Monterotondo - Luiss 0-0; Guidonia - Tivoli 1-3; Libertas Centocelle - Time Sport Roma Garbatella 2-2; Setteville Caserosse - Castelnuovese 4-1; Sfc - Vis Subiaco 3-3; Athletic Soccer Academy - Fiano Romano 4-0.Setteville Caserosse 19; Accademia Sporting Roma 18; Luiss 14; Vis Subiaco, Fiano Romano 13; Tivoli, Alba Sant'Elia 12; Athletic Soccer Academy, Cantalice 11; Eretum Monterotondo 9; Guidonia 8; Accademia Real Tuscolano 7; Libertas Centocelle 5; Time Sport Roma Garbatella 4; Sfc 1; Castelnuovese 0.Quinta vittoria in cinque partite e punteggio pieno per Poggio Mirteto, che si impone 2-0 nel match casalingo contro Palombara. Determinanti le reti di Lugini e Nese. Andrea Di Battista, tecnico dei mirtensi: «Abbiamo giocato una buona partita contro un avversario pericoloso. Dopo un primo tempo in cui non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale, nella ripresa siamo stati più concreti, ottenendo un'altra vittoria importante. Complimenti a tutti i ragazzi, in particolare a Nese che, rientrato dopo una serie di infortuni, è tornato subito al gol».Termina 2-2 la gara tra Ginestra e Borgorose. Per la squadra ospite reti di Morelli e D'Agostini. «Gara altalenante tra due buone formazioni - dichiara l'allenatore del Borgorose, Roberto Ciaprini - Pur avendo giocato bene il primo tempo, siamo andati negli spogliatoi con un passivo di due reti. Nella ripresa i miei ragazzi sono scesi in campo con uno spirito decisamente diverso, recuperando una partita alquanto compromessa».Nonostante i risultati convincenti in casa, il Centro Italia Micioccoli continua il suo trend negativo lontano dal proprio pubblico e cade 6-0 contro Santa Lucia. Antonio Pilati, mister dei reatini: «Come le altre sfide giocate finora in trasferta, anche stavolta abbiamo subito una sconfitta. Peccato per il pesante ko, soprattutto perché nel primo tempo abbiamo giocato bene, chiudendo la frazione sotto solamente di una rete. Tuttavia, nella ripresa siamo crollati contro un avversario che ha sicuramente meritato i tre punti».Weekend da dimenticare anche per la Valle del Peschiera, superata 3-0 nella tana del Real Monterotondo Scalo. Fabio Monaco, allenatore degli sconfitti: «Nella prima frazione, grazie anche al campo in sintetico, gli avversari hanno giocato molto in velocità, ma, fino alla mezz'ora, non hanno creato azioni particolarmente pericolose. In seguito, però, i romani sono passati in vantaggio per mezzo di un tiro dai 20 metri che si è infilato sotto l'incrocio dei pali. Dopo il gol dello svantaggio, abbiamo avuto due grosse opportunità per andare sull'1-1, ma non le abbiamo sfruttate e, allo scadere del primo tempo, abbiamo subito la rete del 2-0 su una nostra disattenzione difensiva. Nella ripresa abbiamo continuato a non essere concreti, finendo per incassare il terzo gol dopo l'espulsione di uno dei nostri giocatori. Archiviamo subito questa partita, concentrandoci solo sulla prossima».Infine, Real Gavignano Ponzano e Brictense vanno ko 3-0 rispettivamente contro gli ospiti del Sant'Angelo Romano (in vetta insieme a Poggio Mirteto) e i padroni di casa della Grifo Academy.Sant'Angelo Romano, Poggio Mirteto 15; Real Monterotondo Scalo 10; Palombara, Grifo Academy 9; Borgorose 8; Santa Lucia 7; Valle del Peschiera, Centro Italia Micioccoli 6; Ginestra 2; Real Gavignano Ponzano 0, Brictense -1 (la scorsa settimana i romani non si sono presentati sul campo della Valle del Peschiera che ha poi vinto 3-0 a tavolino).