di Christian Diociaiuti

RIETI - La finale del torneo Ciccaglioni, in programma all'ex Scia di via del Terminillo sabato alle 16, sarà tra Maglianese e Poggio Fidoni. Nella tradizionale gara post-season che regala la possibilità di chiedere il ripescaggio nei regionali, si ricorderà Roberto Ciccaglioni, scomparso nel 1999, alla presenza della famiglia. A sancire la finalissima, le due semifinali giocate al Gudini.



Nella prima, la doppietta di Castiglioni e il gol di Mattia Marcheggiani (fratello di Francesco, bomber del Rieti ed anche lui ex amarantoceleste) regalano la qualificazione alla Maglianese di Massimo Tascioni, contro il Cantalice di Euro Marchioni.



Nella seconda il Poggio Fidoni ha vinto sul Torrita Tiberina per 3 a 1. Marcatori: Leonardo Iacobelli, Danilo Renzi, Daniele Novelli. Massimiliano Festuccia, allenatore dei gialloverdi: «Ho un gruppo bellissimo, faccio i complimenti a tutti per l'obiettivo raggiunto, ognuno di loro ha dato sempre il massimo, è il secondo anno consecutivo che facciamo un bel campionato e che riesco a portare questi ragazzi alla finale Juniores della Coppa della Provincia, trofeo Ciccaglioni, sono davvero orgoglioso di loro, grazie ragazzi». Il dirigente Gasparini: «Partita molto tirata ben giocata da tutte due le squadre. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta, onore anche a Torrita, ottima squadra».

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA