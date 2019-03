UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

RIETI – Si chiudono la ventiduesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e il diciottesimo turno dell’Under 19 provinciale. Nel complesso, vincono solo tre reatine: Passo Corese, Equicola e Poggio Nativo.Un altro fine settimana nero per l’Alba Sant’Elia (ultima a 10 punti), sconfitta 3-0 dai padroni di casa dell’Atletico Torrenova (terzi a 35). Danilo Renzi, mister Alba: «ll risultato ottenuto non rispecchia il reale andamento del match. Il Torrenova non è mai stato realmente pericoloso su azione e ha trovato le reti solo su palla inattiva, precisamente su punizione, rigore e corner negli ultimi minuti. Per quanto ci riguarda, abbiamo sciupato almeno quattro o cinque occasioni da gol importanti. Al di là del k.o, partita di carattere dei miei ragazzi, che non hanno fatto rimpiangere le dieci assenze».Castelnuovese – Football Riano 2-2; Eretum Monterotondo – Tor Sapienza 1-2; Guidonia – Polisportiva De Rossi 3-0; Lupa Frascati – Fiano Romano 1-2. La sfida tra Grifone Gialloverde e Libertas Centocelle si giocherà nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo. Turno di riposo osservato da Real Tuscolano e Licenza.Tor Sapienza 42; Polisportiva De Rossi 40; Atletico Torrenova 35; Fiano Romano 33; Eretum Monterotondo, Libertas Centocelle 30; Real Tuscolano 28; Grifone Gialloverde 25; Guidonia 24; Lupa Frascati, Licenza 22; Football Riano, Castelnuovese 14; Alba Sant’Elia 10. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Sul campo della Brictense, il Poggio Nativo vince 4-0. A segno due volte Borghese, Wilson e Checchetelli. Alexandro Zossolo, tecnico Poggio Nativo: «Partita a senso unico. Ragazzi veramente impeccabili in un campo ostico. Ottimo atteggiamento da parte dei non titolari, i quali si sono fatti trovare prontissimi. Ora siamo già proiettati alla partita di sabato contro Cantalice. Non sarà facile».Tra le mura amiche, il Passo Corese asfalta 7-1 un Selci per il quale va in gol solo Luca. Decidono le doppiette di Forti e Natoni e le reti di Simonetti, Vizzari e Pierdonati. Manolo Scardocci, allenatore dei coresini: «Davvero un bel risultato. Siamo partiti subito forte, cercando di trovare il prima possibile la via del gol e andando in vantaggio per 2-0 dopo appena 16 minuti. Nel secondo tempo, abbiamo segnato le altre cinque reti, chiudendo definitivamente la gara. Sono contento della prestazione perché, nonostante una serie di errori, abbiamo concretizzato numerose occasioni. Infine, desidero fare dei complimenti particolari al ragazzo più piccolo della mia squadra, cioè Conticelli, un classe 2002 che, grazie soprattutto al suo continuo impegno durante gli allenamenti, ieri si è ritagliato molto bene il suo spazio».Contro gli ospiti della Maglianese, l’Equicola si impone per 3-1. I padroni di casa realizzano con Romani, Angelini e Cavallari, gli avversari con Pistone.Finisce 3-3 tra Quattro Strade e Poggio Mirteto. La formazione del quartiere reatino segna con Beccarini, Di Matteo e Tagliafierro, i sabini con Di Mario, Spiccia e Lugini. Fabio Appolloni, mister Quattro Strade: «Abbiamo iniziato col piglio giusto e con la concentrazione degna di una squadra che vuole a tutti i costi ottenere i tre punti. Nel corso del primo tempo, avevo notato che i miei ragazzi erano sulla via giusta per portarsi a casa la vittoria, ma, purtroppo, per una nostra mancanza di cinismo e per un fallo commesso al limite della nostra area, abbiamo subito il parziale svantaggio, andando negli spogliatoi sullo 0-1. Nella seconda frazione, con grande orgoglio, abbiamo trasformato la rabbia in gioco e cattiveria agonistica, chiudendo con un 3-3 comunque non da buttare. Tuttavia, vista la prova di carattere, forse avremmo meritato qualcosa in più. Ora testa al recupero di giovedì contro Selci. L’obiettivo è mantenere la posizione alta della classifica. Congratulazioni ai miei giocatori, che hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà contro un avversario molto pericoloso».Commenta la gara anche Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Pur non giocando una buona partita, abbiamo costretto gli avversari ad inseguire il risultato fino all’ultimo secondo. Arbitraggio pessimo, che ha penalizzato entrambe le compagini in campo. L’episodio più spiacevole del match è avvenuto oltre il recupero, al 98esimo, quando, due avversari, su un cross in area, sono andati intenzionalmente contro il nostro portiere in uscita, travolgendolo e facendogli perdere il pallone già in suo possesso. Da lì, su rimpallo, è arrivato il loro gol del pareggio, in seguito al quale il direttore di gara ha decretato la fine della sfida».Turno di riposo osservato da Cantalice, Spes Poggio Fidoni e Real Monterotondo Scalo.Cantalice 31; Real Monterotondo 30; Poggio Mirteto, Quattro Strade 26; Passo Corese 24; Poggio Nativo 16; Brictense 14; Selci 12; Equicola 10; Maglianese 8; Spes Poggio Fidoni 6. Ritiro per Amatrice e Salto Cicolano.