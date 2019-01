UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Nel piovoso fine settimana appena terminato, si sono giocate la quindicesima ed undicesima giornata dei campionati Under 19 regionale B (girone B) e Under 19 provinciale. Ancora un weekend negativo per l’Alba Sant’Elia, mentre 4 Strade e Cantalice mantengono rispettivamente prima e seconda posizione, trovando i tre punti proprio come Passo Corese, Maglianese e Selci.Nuova sconfitta per l’Alba Sant’Elia (ultima a 4 punti), superata 2-1 dagli ospiti del Fiano Romano (settimo a 21). L’unico gol dei reatini è realizzato da Laudati. Danilo Renzi, mister Alba: «Al di là dei risultati, la squadra è in continua evoluzione. Partita giocata molto bene: siamo andati in vantaggio nel secondo tempo e abbiamo avuto una buona occasione per raddoppiare. Purtroppo, giocando con quasi tutta la rosa sotto età, spesso pecchiamo di inesperienza ed anche in questa gara abbiamo permesso agli avversari di ribaltare il risultato. E' necessario continuare a lavorare per far crescere i ragazzi, che si impegnano duramente in ogni allenamento. I risultati arriveranno».Atletico Torrenova – Grifone Gialloverde 3-1; Guidonia – Real Tuscolano 1-1; Eretum Monterotondo – Castelnuovese 6-0; Licenza – Football Riano 2-2; Polisportiva De Rossi – Libertas Centocelle 3-2. Turno di riposo osservato dal Tor Sapienza e dalla Lupa Frascati.Polisportiva De Rossi, Tor Sapienza 29; Atletico Torrenova 27; Eretum Monterotondo, Libertas Centocelle 23; Real Tuscolano, Fiano Romano 21; Grifone Gialloverde 18; Guidonia 14; Licenza 13; Lupa Frascati, Football Riano 12; Castelnuovese 9; Alba Sant’Elia 4. Si sono ritirate e retrocesse Valle del Tevere e Città di Palombara.Mantiene il primo posto il 4 Strade, vittorioso 2-0 in casa dell’Equicola, grazie alle reti di Aniballi e Roselli. Fabio Appolloni, tecnico 4 Strade: «Una gara iniziata alla grande. Siamo entrati subito in partita, schiacciando la squadra avversaria nella propria metà campo. Nel primo tempo, abbiamo creato molto, ma, per mancanza di cinismo, siamo andati negli spogliatoi sullo 0-0. Nel secondo tempo, abbiamo giocato con maggiore cattiveria e siamo riusciti a trovare due gol molto importanti. Non rimprovero assolutamente nulla ai miei ragazzi, che hanno mostrato tenacia, caparbietà e voglia di vincere. In vista delle prossime gare, urge continuare a mantenere alta la concentrazione».Commenta il match anche Giuseppe Salini, allenatore in seconda dell’Equicola: «Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Abbiamo interpretato molto bene il primo tempo, terminato sul punteggio di 0-0 senza grossi squilli, al di là di una grande parata del nostro portiere su un tiro pericoloso da parte degli avversari. Nella seconda frazione, abbiamo subito lo 0-1 su un calcio d’angolo, ma abbiamo reagito subito, sfiorando per due volte il pareggio con due colpi di testa finiti di poco fuori. Sbilanciati alla ricerca del pareggio, abbiamo subito, quasi allo scadere, la rete dello 0-2 in contropiede. Faccio i miei complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Al momento, la classifica ci concede una posizione che non ci spetta, sia per la qualità della rosa, sia per quello che dimostriamo in campo ogni settimana. Risaliremo al più presto la china».Blinda la seconda posizione il Cantalice, che batte in trasferta 2-0 il Poggio Mirteto. Decisivi i gol di Provaroni e Onofri.Successo anche per il Passo Corese, che, tra le mura amiche, si impone per 3-2 contro la Brictense. Per i padroni di casa, reti di Maggi, Orlandi su calcio di rigore e Ademi. Manolo Scardocci, mister dei coresini: «Se si vede il risultato, può sembrare che sia stata una partita combattuta, ma in realtà, nonostante le due reti subite, per la maggior parte della gara, siamo stati noi a tenere il pallino del gioco. Abbiamo creato molto e abbiamo lottato fino alla fine, riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali. Faccio i complimenti agli avversari, dotati di giocatori dalla notevole fisicità».Finisce 2-1 tra Maglianese e Spes Poggio Fidoni. Il gol degli ospiti, ancora a secco di risultati positivi, è ad opera di Fanny. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Abbiamo disputato una gara d’attacco. Tuttavia, abbiamo fallito troppe azioni e due errori difensivi ci hanno condannato ad una sconfitta immeritata».Fine settimana da dimenticare per il Poggio Nativo, travolto 6-1 in casa del Real Monterotondo. L’unico gol dei ragazzi di mister Zossolo è messo a segno da Borghese.Infine, il Selci vince 3-0 a tavolino contro il Salto Cicolano, che, anche in questo weekend, non si presenta in campo e subisce un altro punto di penalizzazione.Quattro Strade 24; Cantalice 23; Real Monterotondo 21; Poggio Mirteto 16; Poggio Nativo 15; Passo Corese, Brictense 14; Selci 12; Maglianese 8; Equicola 7; Salto Cicolano (penalizzato di tre punti) 4; Spes Poggio Fidoni 0.