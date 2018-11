I COMMENTI

RIETI – Nella quarta giornata del campionato provinciale Under 19 va in scena al Valletonda il derby tra Poggio Mirteto e Selci. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 2-0 grazie ai gol del capitano Spiccia e del bomber Nese.La gara inizia con una punizione degli ospiti calciata al 7’ da Farinelli ma è vigile Giannini che blocca il pallone; dopo un minuto dalla parte opposta è Nese ad effettuare un cross in area e Di Mario per un soffio non riesce a deviare il pallone in rete. Ancora Nese al 20’ ci riprova dal limite dell’area ma il pallone viene rinviato dai difensori avversari, riprende Lugini che lascia partire un bel tiro che sorvola di poco la traversa. Al 33’ è bravo Zanghi a bloccare una conclusione dalla distanza di Di Mario ed al 36’ il portiere ospite si ripete su una punizione di Delle Monache. Al 42’ assist in area di Di Mario per Del Bufalo che tenta la deviazione in spaccata ma sfiora soltanto il pallone che termina a fondo campo.Si va così al riposo a reti inviolate ma nella ripresa il Poggio Mirteto preme di più ed al 10’ un cross sotto porta di Di Mario viene raccolto da Nese la cui girata viene ribattuta da Zanghi ma il gol è nell’aria ed arriva al 17’: Di Mario batte un calcio d’angolo ed in mischia è bravo Spiccia a deviare il pallone in rete. Al 26’, al 28’ ed al 32’ il neo-entrato Noor dà spettacolo sulla fascia destra con azioni in velocità che disorientano gli avversari ed al 36’ Nese centra il palo con una staffilata dal limite dell’area: al 43’ lo stesso attaccante realizza il gol del 2-0 con un tiro angolato che suscita l’entusiasmo del pubblico e dei compagni di squadra.«Abbiamo dominato nettamente l’incontro creando molteplici occasioni che avrebbero potuto regalarci anche un risultato più esteso. Siamo contenti di questa vittoria e continuiamo così, puntando a fare ancora meglio. Un plauso voglio rivolgerlo al nostro preparatore atletico Mirko Liberati per l’ottimo lavoro che sta svolgendo con i ragazzi e ad Alom Noor che anche si è fatto trovare pronto a dare in campo il proprio contributo».«Gli avversari hanno mostrato di essere più preparati. Abbiamo provato a fare la nostra gara ma loro sono stati più bravi ed hanno meritato la vittoria. Cercheremo di crescere e di farci trovare pronti nelle prossime gare».: Giannini, Pastorelli, Simoncelli, Di Mario, Spiccia, Del Bufalo, Pariboni (25’st Noor), Pompei (40’st Capriccioni), Nese, Delle Monache, Lugini. A disp. Goktas, Quondamstefano, Cristofanelli, Tripodi, Ferrari. All. Renzo FoisZanghi, Giuliani, De Angelis, Di Paolo, Gaetani, Romano, Bartolucci, Coppari, Vita, Farinelli (24’st Luca), Adami. A disp. Geraci, Fioravanti, Tirla, Meoli, Angelini. All. Daniele Valenti: Amine Khalil di Rieti17’ st Spiccia, 43’ st Nese: ammoniti Pariboni, Vita; angoli: 3-1