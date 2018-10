UNDER 19 REGIONALE

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Cala il sipario sulla quarta giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e sulla seconda giornata dell’Under 19 provinciale. Nella categoria regionale, ancora sconfitte per Alba Sant’Elia e Valle del Tevere, che perdono rispettivamente contro Licenza ed Atletico Torrenova; nella categoria provinciale, vittorie per Equicola, 4 Strade, Passo Corese e Poggio Mirteto, il quale, dopo le prime due gare, rimane a punteggio pieno insieme al Real Monterotondo Scalo.Dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa del Tor Sapienza, perde ancora l’Alba Sant’Elia: al Gudini di Rieti è 4-1 per il Licenza. L’unico gol dei reatini è firmato da Laudati. Con questo risultato negativo, l’Alba rimane a 3 punti in classifica. Il tecnico dei reatini, Danilo Renzi: «Siamo andati rapidamente in vantaggio e abbiamo giocato bene per 15 minuti, in seguito, ci siamo abbassati troppo e siamo usciti mentalmente dalla partita, lasciando il campo agli avversari, che hanno ribaltato il risultato. Nel secondo tempo, grazie anche ai cambi, la concentrazione è aumentata, ma non siamo riusciti ad accorciare le distanze. Nel finale di partita, abbiamo il gol del definitivo 1-4. Per noi, sicuramente un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni. In settimana lavoreremo per evitare che quanto accaduto possa ripetersi».Perde ancora la Valle del Tevere: contro l’Atletico Torrenova, è 5-1 per i padroni di casa. L’unico gol degli ospiti è di Sacchi. Con questa sconfitta, la quarta in quattro giornate, i reatini rimangono ultimi in classifica a quota zero punti. Il tecnico della Valle del Tevere, Giorgio Brunacci: «Dopo un primo tempo positivo, nella seconda frazione siamo crollati. Anche in questa gara, la squadra si è presentata con gli uomini contati, per cui, non avendo avuto la possibilità di effettuare i giusti ricambi, con il passare dei minuti, il gap tra le due formazioni si è sempre più sentito. Siamo pronti a rimetterci a lavoro per trovare presto dei risultati positivi. Da questo momento in poi, da parte dei miei ragazzi, la serietà e l’impegno dovranno essere al massimo».Real Tuscolano – Libertas Centocelle 2-1; Castelnuovese – Grifone Gialloverde 1-4; Città di Palombara – Riano 0-3; Eretum Monterotondo – Fiano Romano 3-4; Guidonia – Lupa Frascati 4-3; Polisportiva De Rossi – Tor Sapienza 2-1Polisportiva De Rossi, Real Tuscolano 12; Atletico Torrenova 10; Tor Sapienza 9; Eretum Monterotondo, Licenza 7; Riano, Fiano Romano, Grifone Gialloverde 6; Lupa Frascati, Guidonia, Libertas Centocelle 4; Alba Sant’Elia, Castelnuovese 3; Città di Palombara, Valle del Tevere 0Finisce 3-0 per il Poggio Mirteto il derby sabino contro la Maglianese. Per la squadra di casa, che rimane così a punteggio pieno, a segno due volte Nese e Ferrari. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «All'inizio, non abbiamo giocato come solitamente sappiamo fare e gli avversari sono riusciti a bloccare le nostre iniziative. Diciamo che abbiamo avuto un approccio sbagliato alla gara, ma nella ripresa siamo tornati in campo con un altro spirito, ci abbiamo creduto di più, prevalendo con merito su una squadra che ha comunque dimostrato di valere sul piano fisico. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo alla nostra società che ci segue e ci sostiene in modo encomiabile in ogni situazione». Marco Lucivero, tecnico Maglianese: «Sono soddisfatto della prestazione fornita nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo commesso errori soprattutto di posizione, subendo tre gol: il modo in cui sono arrivati è la cosa che brucia di più. Bisogna lavorare intensamente se vogliamo cogliere risultati positivi».Nel derby del Cicolano, a spuntarla è l’Equicola, che, grazie alle reti di Riccioni e Cavallari, vince in casa 2-0 contro il Salto Cicolano. Enrico Di Bartolomeo, dirigente Equicola: «Partita dura come tutti i derby. Siamo partiti contratti ma, gradualmente, siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa e abbiamo preso l’intera posta in palio. Complimenti ai miei ragazzi».Successo per 4 Strade: tra le mura amiche è 3-1 alla Brictense. Per i reatini, segnano Aniballi su rigore, Gentile e Roselli. Il tecnico del 4 Strade, Fabio Apolloni: «Una gara maschia, all'insegna della grinta. Abbiamo appreso dagli errori di sabato scorso e siamo andati subito in vantaggio. Successivamente c’è stato un calo di concentrazione e abbiamo subito per venti minuti l'assedio avversario, tornando negli spogliatoi sull'1-1. Nel secondo tempo, abbiamo disputato un'altra partita e siamo stati un'altra squadra: abbiamo dominato per 45', arrivando sul 2-1 e poi sul 3-1 finale. Complimenti agli avversari, ma soprattutto ai miei ragazzi, che hanno dimostrato di essere un grandissimo gruppo e di saper imparare dai propri sbagli».Vince per 5-2 Passo Corese contro gli ospiti della Spes Poggio Fidoni. Per la squadra di casa, tripletta di Ademi e reti di Marzicola ed Orlandi. Alla Spes non bastano i gol di Ciccarelli e Mazzetti su punizione. Gabriele D’Orazio, tecnico Spes Poggio Fidoni: «Siamo partiti bene, andando anche in vantaggio dopo 15 minuti di gioco. Abbiamo subito il pareggio dopo un minuto e, gradualmente, ci siamo sfaldati, andando negli spogliatoi sul 4-1. Nella seconda frazione, è arrivato anche il 5-1, poi abbiamo accorciato le distanze, chiudendo con un passivo di 2-5 leggermente meno amaro. Se teniamo la linea difensiva alta ed i reparti più stretti, riusciamo ad esprimerci meglio. Che quest’ultima gara ci sia da lezione!».Perde, infine, in casa il Selci: alla fine del match, è 3-4 per gli ospiti del Real Monterotondo Scalo. Ai reatini non bastano i gol di Gaetani, Farinelli e Luca. Tiziano Fioravanti (Selci): «Una partita emozionante. Siamo andati in vantaggio per 2 volte, poi, dopo il 2 -2 in netto fuorigioco, la squadra è calata psicologicamente e abbiamo subito il 2-3. In seguito, siamo riusciti a ritrovare la concentrazione e abbiamo agguantato il pareggio al 90°, ma in pieno recupero, al 95°, abbiamo subito il gol del k.o, anche questo in dubbio per la sua regolarità. Nonostante il risultato, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi».Non si è giocata la sfida tra Amatrice e Poggio Nativo. Il match è stato rinviato al 21 dicembre. Per l’Amatrice, che non ha ancora iniziato il suo campionato, è la seconda gara rinviata in due giornate. In questo turno, ha riposato Cantalice.Poggio Mirteto, Real Monterotondo 6; Passo Corese 4; Cantalice, 4 Strade, Selci, Equicola 3; Poggio Nativo 1 (una partita in meno); Brictense, Salto Cicolano (una partita in meno), Maglianese, Spes Poggio Fidoni, Amatrice (due partite in meno) 0