I COMMENTI

Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto

Marco Lucivero, tecnico Maglianese

IL TABELLINO

Poggio Mirteto

Maglianese

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Al Valletonda va in scena Poggio Mirteto-Maglianese nella seconda giornata di andata del campionato Juniores Provinciale: un derby giovanile della Bassa Sabina particolarmente sentito sia dai giocatori che dai sostenitori delle due formazioni. Al termine dei novanta minuti sono i padroni di casa ad imporsi per 3-0 con una doppietta realizzata da Nese ed il gol di Ferrari.E' proprio Nese a creare le prime azioni del Poggio Mirteto: al 10' penetra in area con autorità e lascia partire un tiro che un difensore avversario devia in calcio d'angolo ed al 12' con un pallonetto dalla distanza parato da Gobbi. Lo stesso portiere ospite è bravo ad uscire sui piedi di Lugini al 25' ed al 33' si ripete su un contropiede di Nese che serve ancora Lugini ma Gobbi si conferma in gran forma e salva nuovamente la propria porta. Al 34' la Maglianese prova a replicare con un tiro di Rufini deviato in calcio d'angolo ed al 2' della ripresa con una conclusione in diagonale di Cupidi che sfiora la base del palo. Dopo quattro minuti tuttavia il Poggio Mirteto sale in cattedra e mette a segno tre reti: al 6' ed al 23' con Nese ed al 26' con Ferrari. Un minuto prima del terzo gol, lo stesso Ferrari aveva centrato la traversa con un tiro di potenza dal limite dell'area.«All'inizio non abbiamo giocato come solitamente sappiamo fare e gli avversari sono riusciti a bloccare le nostre iniziative. Diciamo che abbiamo avuto un approccio sbagliato alla gara ma nella ripresa siamo tornati in campo con un altro spirito, ci abbiamo creduto di più prevalendo con merito su una squadra che ha comunque dimostrato di valere sul piano fisico. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo alla nostra società che ci segue e ci sostiene in modo encomiabile in ogni situazione».«Sono soddisfatto della prestazione fornita nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo commesso errori soprattutto di posizione subendo tre gol: il modo in cui sono arrivati è la cosa che brucia di più. Bisogna lavorare intensamente se vogliamo cogliere risultati positivi».: Giannini, Passamonti (44' st Pastorelli), Quomdastefano, Ferrari (45' st Goktas), Spiccia, Del Bufalo, Pariboni (43' st Pompei), Di Mario, Nese, Delle Monache, Lugini. A disp. Bruno, Simoncelli, Cristofanelli, Tripodi, Capriccioni. All. Renzo Fois: Gobbi, Cupidi, Falchetti, Cima, Monti, Scucchia (40' st Galletti), Pescetelli, Di Domenico, Rufini (24' st Pompili), Centorame (24' st Bellerba), Del Vescovo (35' st Murelli). A disp. Parisi. All. Marco Lucivero: Dotti di Rieti: 6' st e 2 'st Nese, 26' st Ferrari: espulso 42' st Falchetti per doppia ammonizione; ammoniti Pariboni, Quomdastefano, Falchetti, Monti; angoli: 4-4.