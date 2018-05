di Christian Diociaiuti

RIETI – Le gare di ritorno dei quarti hanno disegnato le semifinali del torneo Ciccaglioni mentre la Valle del Tevere chiude in bellezza il campionato, suggellando la salvezza con un ottavo posto.



JUNIORES REGIONALE

Ha vinto 3 a 2 la Juniores Regionale della Valle del Tevere nell’ultimo turno: già salva, ha battuto Tor Sapienza, in casa. Il campionato termina all’ottavo posto con 32 punti (12 vittorie, 6 pari e 10 sconfitte). “Chiudiamo con la ciliegina. Primo tempo sotto di 2 gol, nel secondo tempo come da due mesi a questa sta parte andiamo il doppio e riusciamo sempre a portarla a casa: doppietta di Migliorelli e Benedetti, una coppia d’attacco da 32 gol” commenta il tecnico Simone Scaricamzza. La Valle del Tevere ha segnato 62 gol e ne incassati 57.



JUNIORES PROVINCIALE

Definito il quadro delle semifinali del Ciccaglioni, da giocare in campo neutro (a breve programma gare, orari e campi). La prima semifinale è Poggio Fidoni-Torrita, l’altra è Cantalice-Maglianese. In caso di parità, supplementari e rigori. La finale sarà al Ciccaglioni di via del Terminillo.



SPES POGGIO FIDONI-BORGOROSE 4-0 (AND. 5-0)

Netto il 5-0 dell’andata e il 4-0 del ritorno per il Poggio Fidoni che batte il Borgorose e va in semifinale. Tripletta di Emiliano Basilici e rete di Danilo Renzi. Il dirigente del Poggio Fidoni, Benedetto Gasparini. «Partita corretta da parte di tutte due le squadre, giocata molto bene dal Borgorose. Il migliore in campo è stato il nostro portiere Nobili. Comunque siamo stati sempre concentrati e lucidi fino alla fine. Adesso prepareremo la semifinale durante la settimana, consapevoli che il nostro obbiettivo è di andare in finale».



PASSO CORESE-CANTALICE 1-4 (AND. 2-5)

Respinto il ricorso per l’andata (finita 5-2 per i cantaliciani), il Passo Corese perde il ritorno con Cantalice e viene eliminato dal Ciccaglioni. Vittoria biancorossa per 4-1: a spedire i ragazzi di Euro Marchioni in semifinale, una doppietta di Suwareh e i gol di Ortenzi e Dionisi. Sabino Fioravanti, tecnico del Passo Corese: «Un Cantalice con individualità troppo importanti per la nostra compagine. Complimenti al Cantalice e buon proseguimento al torneo Ciccaglioni a tutte le semifinaliste».



SELCI-MAGLIANESE 1-2 (AND. 0-1)

La Maglianese di Tascioni va avanti e dopo l’1-0 dell’andata, vince anche il ritorno sul Selci: 2-1 (Castiglioni, Lorenzo Del Vescovo per i giallorossi, vita per il Selci). Valenti, allenatore del Selci: «Senza tante parole, dobbiamo riconoscere che i nostri avversari sono stati superiori nei 180 minuti. Abbiamo un grande merito, quello di aver venduto cara la pelle, non abbiamo mai dimostrato di essere nettamente inferiori nonostante giocare con una Juniores Provinciale contro 8-9 giocatori della Promozione poteva far pensare ad un dominio dei nostri avversari. Noi tecnici (Valenti e Tichetti, ndr) facciamo i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto: finiamo la stagione con la consapevolezza di aver buttato qualche partita, ma anche sapendo di essere cresciuti come singoli, ma soprattutto come squadra».



TORRITA-GRIFO 2-0 (AND. 0-0)

Dopo lo 0-0 dell’andata, vince Torrita 2-0 sul Grifo. «Vittoria netta per i ragazzi di mister Giampieri nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Provincia di Rieti. Il gol di Caprioli alla mezz’ora del primo tempo ed il raddoppio di Comito nel finale di gara, permettono alla nostra Juniores di approdare alla semifinale, dove affronteremo la Spes Poggio Fidoni in gara unica su campo neutro» scrivono su facebook da Torrita.

Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA