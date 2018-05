di Christian Diociaiuti

RIETI – Neanche tre giorni e le squadre sconfitte nel primo turno avranno modo di rifarsi: il Ciccaglioni entra nel vivo. Primi verdetti nel torno che si chiuderà al “Roberto Ciccaglioni” nella finalissima in campo neutro. Parte bene l’avventura per Poggio Fidoni, Cantalice e Maglianese. Grifo e Torrita sullo 0-0.



BORGOROSE-POGGIO FIDONI 0-5

Nel torneo post-season della Juniores provinciale, si sono già giocate le gare d’andata dei quarti, nel pomeriggio di ieri. Poggio Fidoni di Massimiliano Festuccia vince 5-0 sul campo del Borgorose di Matteo Lancia e mette un piede e mezzo in semifinale: scatenato Novelli, autore di una tripletta, poi in gol Emiliano Basilici e Piero Rinaldi. «Una partita senza storia: squadra concentra per questo obiettivo determinata, giocando molto bene in gran parte della gara. Un bravo a tutti» dice il dirigente Benedetto Gasparini.



CANTALICE-PASSO CORESE 5-2

Il Cantalice di Euro Marchioni vince in casa con Passo Corese 5-2: anche per Suwareh una tripletta, poi le reti di Dionisi e Ortenzi. Il tecnico dei coresini, Sabino Fioravanti: «Purtroppo con dispiacere abbiamo riscontrato delle irregolarità e la società del Passo Corese farà un preannuncio di reclamo per posizione irregolare di un calciatore avversario». La palla, dunque, passa al giudice sportivo che in poche ore dovrà verificare la situazione e prendere una decisione, qualora fosse regolarizzato il reclamo coresino.



MAGLIANESE-SELCI 1-0

«Sarà un ritorno da brivido»: testa già al ritorno per la Maglianese di Massimo Tascioni che approfitta del campo di casa e vince, 1-0, con il Selci di Valenti e Tichetti. «Primi 10 minuti molto meglio loro, dove hanno preso una traversa e sono passati in vantaggio, per i successivi 80 minuti partita equilibrata, quindi possiamo dire che il risultato è giusto. Come già detto, loro sono avvantaggiati visto che la loro prima squadra fa la Promozione per cui hanno a disposizione ragazzi più pronti dei nostri. Ma a parte questo aspetto, abbiamo dimostrato di giocarcela comunque alla pari e da squadra vera. Per cui sabato faremo il massimo per superare questo quarto di finale, ma con grande rispetto per l'avversario che è molto preparato» dice il tecnico del Selci, Daniele Valenti. I gol per la Maglianese, Negri.



GRIFO-TORRITA 0-0

Nell’altro quarto, sul campo del Grifo visita del Torrita. La gara non va oltre lo 0-0 e tutto rinviato a sabato: Si legge sul profilo della Grifo Academy: «Si sono affrontate due squadre che si conoscevano dopo l'andata e ritorno del campionato appena concluso. Un'occasione per entrambe per passare alla fase successiva. Un'occasione per provare a vivere una favola. Pronti via! Entrambe le compagini provano a vincerla, la Grifo per sfruttare il vantaggio di giocare l'andata in casa, il Torrita Tiberina per provare ad avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno di sabato. Grande impegno tra le sfidanti. Nei due tempi le squadre danno tutto, ma complice un po' di sfortuna per la Grifo, che viene fermata dal palo dalla traversa, e complice l'esperienza degli avversari, non si va oltre lo 0-0. Risultato, questo, che comunque sia lascia aperta ogni possibilità per il futuro”.



PROGRAMMA GARE RITORNO (Sabato 19 maggio)

Poggio Fidoni-Borgorose, campo Chiani, ore 17

Passo Corese-Cantalice, Talocci, ore 17

Selci-Maglianese, ore 18.30

Torrita-Grifo, a Civitella San Paolo ore 17

