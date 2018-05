di Christian Diociaiuti

RIETI – Inizia martedì 15 maggio la Coppa Provincia Juniores Torneo Ciccaglioni, tradizionale post-season del torneo Juniores Provinciale. Al memorial partecipano le squadre classificate dal secondo al nono posto nella regular season, con la più tradizionale delle formule playoff: Poggio Fidoni, Passo Corese, Selci, Torrita, Grifo, Maglianese, Cantalice, Borgorose cercano il titolo della manifestazione 2018.



Le qualificate si giocheranno l’accesso alle fasi finali con dei quarti di finale, con gare di andata (15 maggio) e ritorno (19 maggio alle 17). Poi le semifinali in campo neutro e la finalissima sul campo Ciccaglioni, dedicato all’ex presidente della delegazione Figc reatina, scomparso nel 1999. Per semifinali e finali, in caso di parità, supplementari e rigori.



Alla competizione non partecipa l’Alba Sant’Elia, che ha vinto il campionato e neanche Santa Susanna, Brictense e 4 Strade, classificate oltre il nono posto. Queste le gare dei quarti (in programma martedì alle 17): Borgorose-Poggio Fidoni, Cantalice-Passo Corese, Maglianese-Selci, Grifo-Torrita.

Venerdì 11 Maggio 2018



