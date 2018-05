di Christian Diociaiuti

RIETI – Si chiude il torneo provinciale Juniores: Alba campione, il resto delle squadre, dal secondo al nono posto, si giocano tutto nel Ciccaglioni, al via dal 16 maggio. Atteso nei prossimi giorni regolamento ufficiale e programma gare.



JUNIORES REGIONALE

La Valle del Tevere batte con un eloquente 9-2 Fiano Romano: sabini ottavi con 38 punti. A due turni dal termine e con otto punti di margine sulla prima in zona playout, è fatta per la salvezza. A segno 2 volte Migliorelli e due volte Lupo poi Falco, Pileri, Benedetti, Florin, Nese. «Il risultato parla da solo - commenta Simone Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere – soddisfatto del traguardo e del gruppo».



JUNIORES PROVINCIALE

Con l’Alba già campione, sotto si pensa solo al Ciccaglioni che prenderà il via il 16 maggio. Formula del classico playoff: seconda contro nona, terza contro ottava, quarta contro settima, quinta contro sesta. Andata e ritorno. Poi semifinali e finali in campo neutro (la finale si gioca all’ex Scia Roberto Ciccaglioni).



L’Alba non ci sta a sfigurare nell’ultima gara in casa e alla vigilia della festa per la promozione. Così vince sul Cantalice, 1-0: «Buona gara giocata bene da ambo due le squadre» dice il tecnico Toni Tempesta, prima che con squadra, tifosi e dirigenti ci si immergesse in un brindisi corale per una stagione che ha visto i reatini perdere una sola volta.



Il Santa Susanna vince a Poggio Fidoni. Roberto Grillo, tecnico del Santa Susanna: «Soddisfatto per il finale di campionato in cui abbiamo giocato alla pari con le prime della classe». Bella storia nel Poggio Fidoni: a segnare è Gasparini, portiere-capitano, entrato a fine gara(negli ultimi 15’) ma non tra i pali, bensì in versione attaccante e autore di un gol. Il dirigente, Benedetto Gasparini: «Primo tempo equilibrato, senza grandi cose. Nel secondo tempo più vogliosi ma loro trovano subito il gol e raddoppiano dopo poco. A 10 minuti dalla fine segna per noi Gasparini, proviamo a pareggiarla ma loro sono stati molto bravi a chiudere tutte le occasioni». Il tecnico gialloverde, Massimiliano Festuccia: «Abbiamo diversi ragazzi in prima squadra, in questo momento la salvezza della promozione è la priorità, qualcuno assente per infortunio e altri in gita scolastica, non abbiamo nulla da giocarci, il secondo posto è ampiamente consolidato da tempo, adesso bisogna solo ricaricare le batterie per il Ciccaglioni».



Vince il Passo Corese con la Maglianese. Il tecnico coresino, Fioravanti: «Una partita difficile in un campo difficile. Complimenti alla Maglianese».



Il Selci abbatte il Grifo. Daniele Valenti, tecnico del Selci, dopo le dimissioni che hanno dato una scossa al team, è tornato. «Partita giocata male, ognuno la voleva risolvere da sé e non c'è stato un gioco corale. Anche oggi abbiamo dimostrato più personalità a chiacchiere rispetto ai fatti. Ci salviamo perché facciamo una buona fase difensiva e abbiamo dei giocatori davanti che possono vincere le partite equilibrate in qualsiasi momento. Credevamo in questo terzo posto, ma complimenti al Passo Corese che in 2 trasferte difficili è riuscita a fare 6 punti e ci ha preceduto; alla fine la classifica va rispettata perché dopo 22 partite credo sia veritiera. Noi abbiamo buttato 4 punti con l'ultima e la penultima in classifica ed è giusto che li paghi, alla fine. L’ultimo pensiero pensiero va alla coppa, credo che siano nettamente favoriti coloro che hanno le prime squadre in promozione, comunque noi proveremo a dire la nostra».



Borgorose vincente con 4 Strade. Il tecnico del Borgorose, Matteo Lancia: «Siamo andati subito in vantaggio e abbiamo sfiorato il tris in altre 2-3 occasioni dove il portiere avversario è stato più che bravo, a 2 minuti dal termine della prima frazione su nostra disattenzione però abbiamo subito il gol del 2-1. Nella ripresa abbiamo colpito due pali e il loro portiere è stato bravo in altre due circostanze, poi è partita l'amministrazione della gara e non abbiamo sofferto mai. Il risultato ci va un po’ stretto perché abbiamo sprecato diverse occasioni, però era importante vincere e l'abbiamo fatto meritatamente».



RISULTATI E MARCATORI, XI DI RITORNO

Torrita-Brictense 4-2

Alba-Cantalice 1-0: Gregori

Selci-Grifo 1-0: Spurio

Maglianese-Passo Corese 2-3

Poggio Fidoni-Santa Susanna 1-2: Gasparini (PF), Bellucci, Darboe (SS)

Borgorose-4Strade Sacro Cuore 2-1: 2 Feudi (B), Celli (4S)



CLASSIFICA FINALE

Alba 55

Poggio Fidoni 43

Passo Corese 40

Selci 38

Grifo 34

Maglianese e Torrita 33

Cantalice 31

Borgorose 23

Brictense e Santa Susanna 19

4Strade 4

