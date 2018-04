di Christian Diociaiuti

JUNIORES REGIONALE B

JUNIORES PROVINCIALE

RISULTATI E MARCATORI, X DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – La Valle del Tevere marcia verso una salvezza ultra-tranquilla. Nel provinciale già chiuso, qualche sorpresa e testa al Ciccaglioni.Vittoria per 5 a 2 della Valle del Tevere (35) sulla CreCas (24): reti di Migliorelli (2), Esposito (2) e Benedetti. «Partita dominata dall'inizio alla fine. Entrati con grande determinazione e convinti di fare il risultato per chiudere il discorso salvezza, ora ci aspettano altre tre belle finali per incrementare ancora di più la classifica. Da segnalare il 14esimo gol del capitano Migliorelli».L’Alba già vincente, pareggia con Santa Susanna. Tempesta (Alba): «Una partita giocata discretamente». Il tecnico del Santa Susanna, Grillo: «Finisce 1-1 contro i vincitori del campionato, in gol per noi Sarais, pareggio per loro a tempo scaduto. Purtroppo uno svarione non ci ha fatto gioire, visto che non abbiamo preso un tiro in porta, mentre in contropiede potevamo fare il secondo gol in più occasioni ma il loro portiere è stato molto bravo. Molto fallosi i nostri avversari dopo aver preso il gol, forse un paio di loro non dovevano a mio avviso finire la partita. Sono orgoglioso di questo gruppo, senza un portiere di ruolo e con 5 ex giocatori di basket, mancavano anche tre ‘99 infortunati con la prima squadra».Poggio Fidoni battuto dal Passo Corese. Il tecnico dei coresini, Fioravanti: «È rientrato tutto il reparto offensivo assente da 4 mesi, più il nostro portiere assente da novembre. Il calcio lo fanno i giocatori. Complimenti al Poggio Fidoni». Il dirigente del Poggio Fidoni, Gasparini. «Classica partita di fine stagione, in più rimaneggiati e ormai con la testa al Ciccaglioni».Il Selci batte la Brictense, 5-0. Il diesse del Selci, Tiziano Fioravanti: «Dopo le dimissioni della settimana scorsa date da mister Valenti in accordo con la società si sono viste le motivazioni giuste da parte della squadra ed i risultati ottenuti ci hanno dimostrato che a volte servono scosse emotive, infatti in 2 gare abbiamo fatto 10 goal e subiti 0. Oggi sono orgoglioso del risultato ma soprattutto della prestazione e del comportamento di tutta la rosa. La partita è andata in discesa dopo 5 minuti eravamo in vantaggio con un gol di Raponi e abbiamo chiuso il primo tempo con il raddoppio di Toma. Nel secondo tempo abbiamo amministrato il risultato e abbiamo chiuso la gara con altri tre gol prima Vita poi Arton Zulbeari con un gol da cineteca stop di petto al limite dell'area e rovesciata, con la palla che si infila all'incrocio dei pali, si chiude la gara con il quinto goal, con un tiro a giro sotto l incrocio firmato da Murati. La società è soddisfatta del risultato fa i complimenti ai ragazzi e fa anche i complimenti agli avversari per la grande sportività vista in campo».Giocata giovedì anche Poggio Fidoni-4Strade, terminata 4-2: 2 Novelli, Rinaldi, Kongne. Il tecnico del Poggio Fidoni, Festuccia: «Ci serviva un punto per il secondo posto matematico, ne abbiamo presi tre, meglio così, onore al 4 Strade, squadra mai doma e che non merita di essere ultima in classifica».Santa Susanna-Alba Sant’Elia 1-1: Formichetti (A), Sarais (S)Grifo Academy-Borgorose 7-1: Romani (B)4Strade Sacro Cuore-Maglianese 0-3: M. Del Vescovo, L. Del Vescovo, ScanuBrictense-Selci 0-5: Raponi, Toma, Vita, Zulbeari, MuratiPasso Corese-Poggio Fidoni 2-1: Dionisi, Gilardi (PC)Cantalice-Torrita 3-1Alba 52Poggio Fidoni 43Selci 35Passo Corese e Grifo 34Maglianese 33Cantalice 31Torrita 30Borgorose 20Brictense 19Santa Susanna 164Strade 4