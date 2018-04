di Christian Diociaiuti

RIETI - Turno infrasettimanale ricco ma non completo: pari della Valle del Tevere e tanti gol nella provinciale. Il Selci registra le dimissioni di Valenti, la squadra vince e sembra voler dire “Mister, torna!”. Tra oggi e il 2 maggio le altre gare.



JUNIORES B

Pareggio tra la Valle del Tevere sul campo del Casilina: i ragazzi di Simone Scaricamazza, che vedono con fiducia la salvezza diretta e aspettano solo la matematica a quattro gare dalla fine, fanno 2-2 a Roma. Il tecnico: «Primo tempo brutto dove siamo andati sotto di due gol, il secondo tempo ho visto un altra squadra e l'abbiamo ripresa alla grande rischiando la vittoria in diverse circostanze». A segno per la Valle (32 punti) Lupo e Benedetti. Casilina a 27 punti, prima dei playout.



JUNIORES PROVINCIALE

La capolista Alba, già campione, rinvia a mercoledì 2 maggio al sfida con Passo Corese mentre il Poggio Fidoni giocherà oggi contro in casa col Sacro Cuore. Santa Susanna ha chiesto di poter rinviare con Torrita: i ragazzi della Juniores erano impegnati con la prima squadra. Starà al giudice sportivo concedere un rinvio o dare il ko a tavolino a sfavore dei reatini.



Il Selci batte il Cantalice. È una reazione d’orgoglio visto che, dopo gli ultimi risultati, si è dimesso Valenti, allenatore che, con Tichetti, guida i sabini dall’anno scorso. Tiziano Fioravanti, ds del Selci: «Oggi era la prima partita dopo le dimissioni di mister Valenti, il tecnico che insieme a Tichetti allena la Juniores da due anni. È scesa in campo una squadra compatta aggressiva e vogliosa di vincere per la classifica ma soprattutto per far ritirare le dimissioni al mister. La gara è stata vinta senza molte difficoltà: abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0 con doppietta di Vita e nel secondo tempo siamo andati a segno con Bartolucci, Spurio e Coppari, chiudendo la gara sul 5-0». Ora sono attese novità da Selci: lo scossone dato da Valenti sembra aver sortito effetti e la squadra ha risposto.



Il Borgorose cade a Magliano. Il tecnico del Borgorose, Matteo Lancia: «Ottima prova la nostra, abbiamo contenuto senza problemi una buona squadra come la Maglianese nel primo tempo, andando in vantaggio e sfiorando il raddoppio a fine primo tempo, peccato per il pareggio subito e lo svantaggio su due errori grossolani del direttore di gara che vede nel primo caso un rigore molto dubbio e nel secondo inventa un fallo dove arriverà poi il loro secondo gol. Questi due episodi ci hanno innervosito e mentalmente siamo usciti dalla gara concedendo spazi che fino ad allora avevamo chiuso, subendo la terza rete. Non nascondiamoci dietro gli errori dell'arbitro anche se evidenti, non si può buttare così all'aria una buona prestazione innervosendosi come abbiamo fatto noi, ci servirà da lezione».



RISULTATI IX GIORNATA DI RITORNO

Maglianese-Borgorose 3-1: Castiglioni, Del Vescovo, Marcheggiani (M), Romani (B)

Grifo-Brictense 5-2

Selci-Cantalice 5-0: 2 Vita, Spurio, Coppari, Bartolucci

Alba Sant’Elia-Passo Corese RINVIATA AL 2 MAGGIO

Torrita-Santa Susanna CHIESTO IL RINVIO DAGLI OSPITI

Poggio Fidoni-4Strade Sacro Cuore OGGI ALLE 16.30



CLASSIFICA

Alba 51

Poggio Fidoni 40

Selci 32

Passo Corese e Grifo 31

Torrita e Maglianese 30

Cantalice 28

Borgorose 20

Brictense 19

Santa Susanna 15

4Strade 4

