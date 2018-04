di Christian Diociaiuti

RIETI – Dopo l’addio ai playoff del Rieti, arriva un altro verdetto nella Juniores reatina: la vittoria con tre turni d’anticipo del campionato da parte dell’Alba Sant’Elia, autrice di una cavalcata lodevole fatta di 16 vittorie e tre pareggi. L’Alba di Toni Tempesta è imbattuta, l’unica del girone.



JUNIORES REGIONALE B

È 1 a 1 con la rete di Esposito per la Valle del Tevere nel derby con Eretum. «Partita bella e avvincente da entrambe le parti, vantaggio loro nel primo tempo e poi ad un quarto d'ora dalla fine si è pareggiato con una bella azione» dice il tecnico Simone Scaricamazza. Valle del Tevere mona con 31 punti: la salvezza è cosa fatta.



JUNIORES PROVINCIALE

L’Alba vince il campionato con tre turni d’anticipo e scatta la festa. Incolmabile il gap di undici punti da qui alla fine. Raggiante il tecnico Toni Tempesta: «La matematica ci dà la vittoria di un ottimo campionato disputato con un gruppo di ragazzi veramente fantastici la maggior parte sono del vivaio Sporting Rieti e con il sostegno della società Alba Sant'Elia siamo giunti ad un traguardo importante. Ringrazio i due presidenti che mi hanno dato la possibilità di allenare questi meravigliosi ragazzi». Il tecnico del 4Strade, Massimi: «Bellissima partita di entrambe le squadre».



Il Poggio Fidoni ora deve solo mantenere il secondo posto. Importante la vittoria su Borgorose. Il dirigente Gasparini: «Partita giocata malissimo, loro facevano gioco creavano occasioni da gol e noi in ripartenza abbiamo fatto gol. Primo tempo 3-0 per noi immeritato, salvato dal nostro portiere con almeno 3 grandi parate. Secondo tempo abbiamo giocato noi, creato occasioni, e loro su ripartenze hanno segnato. Alla fine abbiamo vinto ma con tanta sofferenza». Il tecnico gialloverde Festuccia: «Partita dai due volti, primo tempo tutto a favore loro, con un buon gioco e molte occasioni non concretizzate, ma noi cinici e bravi a sfruttare le tre palle gol create andando all'intervallo in vantaggio per 3 a 0. Secondo tempo con il pallino del gioco in mano nostra ma non riusciamo ad aumentare il divario, subendo subito il primo gol, poi sbagliamo di tutto e quasi allo scadere subiamo il secondo gol, rischiando anche il loro pareggio, partita dura ma tutto sommato corretta, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto». Il tecnico del Borgorose, Lancia: “Raccontare questa sconfitta è incredibile, soprattutto dopo aver chiuso il primo tempo chiuso 0-3 e aver sprecato 6-7 occasioni nitide da gol. Il calcio è uno sport bello ma crudele, nella ripresa abbiamo accorciato ma non è stata dalla parte nostra nemmeno la dea bendata perché anche i legni ci hanno detto no. Peccato davvero, perché abbiamo dominato 90 minuti, però la ragione è sempre di chi vince, quindi onore ai vincitori».



Pari del Selci con Santa Susanna. Il tecnico Grillo (Santa Susanna): «Finisce 1-1 ma potevamo vincere, loro pericolosi solo in contropiede, noi grintosi in ogni zona del campo, forse ci hanno preso sottogamba. In gol per noi Giagnorio che, insieme a Rivera e D'Ambrosio, poteva farci vincere questa partita contro una squadra che sta in alto in classifica». Il tecnico del Selci, Valenti: «Classica partita da fine stagione di chi non ha nulla da chiedere al campionato, il problema è che noi da chiedere avevamo molto, avevamo a portata di mano il terzo posto e con una vittoria avremmo finalmente raggiunto questa posizione. Purtroppo siamo rimasti solo noi due tecnici a credere e a volere questo obiettivo, perché giocare una partita così vuol dire non volere veramente vincere. Quando subisci il gol dell'1a1 e vedi che sono gli avversari (che alla classifica non possono chiedere niente) a prendere la palla dalla porta e voler riiniziare subito a giocare per vincerla, mentre noi stiamo lì e guardiamo, allora capisci che probabilmente è tempo perso il nostro. Comunque complimenti agli avversari per l'atteggiamento e per questo avrebbero meritato anche la vittoria visto il nostro totale anonimato e la nostra mancanza di personalità».



Passo Corese battuta da Torrita. Il tecnico dei sabini, Fioravanti: «Purtroppo in due mesi abbiamo perso 6-7 calciatori compreso il portiere, siamo in difficolta numerica, è difficile fare calcio in queste condizioni ma per me una parola data è vangelo quindi finiremo il campionato con grande professionalità. Complimenti al Torrita».



RISULTATI E MARCATORI, VIII DI RITORNO

4Strade Sacro Cuore-Alba Sant’Elia 1-3: Celli (4S), Cresta, Di Loreto, Gregori (A)

Cantalice-Brictense 7-0: 5 Cardini 5, Dionisi, Sciamanna

Maglianese-Grifo 1-3

Santa Susanna-Selci 1-1: Giagnorio (Se)

Borgorose-Poggio Fidoni 2-3: Feudi, Di Sabantonio (B), 2 Novelli, Samy (PF)

Passo Corese-Torrita 1-6



CLASSIFICA

Alba 51

Poggio Fidoni 40

Passo Corese 31

Torrita 30

Maglianese 27

Selci 29

Cantalice e Grifo 28

Borgorose 20

Brictense 19

Santa Susanna 15

4Strade 4

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA