RIETI – Dopo la lunga sosta, ripartito il campionato provinciale. Inizia il rush finale: l’Alba vuole arrivare all’obiettivo il prima possibile.



JUNIORES NAZIONALE

Si è giocata in infrasettimanale la sfida tra Rieti e Racing Fondi: è finita 1-1 e per i reatini ha segnato Agostini. Gara inutile ai fini della classifica: essendo i pontini fuori classifica, il match non frutterà punti al Rieti già fuori dai playoff. Si è chiusa, così, la regular season e la stagione della Juniores: 33 punti per la squadra amarantoceleste (10 successi, 3 pari e sette ko) e quinto posto. A vietare i playoff agli amarantocelesti, il distacco con la seconda superiore a 8 punti. Una stagione, comunque, positiva per i reatini, fino all’ultimo in corsa per la post-season. La squadra di Gerini ora attende le sorti della prima squadra: con la promozione in C, sarà campionato Berretti.



JUNIORES B

Pareggio in Guidonia-Valle del Tevere: 1 a 1 con la rete di Giorgio Falco. Ora i sabini hanno 30 punti, Guidonia che sale a 43. «Una grandissima partita disputata in un campo difficile visto che loro erano la terza forza del campionato. Noi venivamo da 3 settimane do sosta sia a causa delle feste sia per il riposo, perciò non era facile tornare a disputare una gara così importante. Visti gli altri risultati è stato un pareggio di grandissima importanza».



JUNIORES PROVINCIALE

L’Alba rimane capolista indiscussa e vince a Borgorose. Tempesta: «Vinto 2-0, una discreta prestazione».



Il Poggio Fidoni frena con la Maglianese. Gasparini (dirigente Poggio Fidoni): «Partita dominata. Nel primo tempo molti errori sotto porta, poi l’abbiamo sbloccata con Novelli. Nel secondo tempo siamo partiti bene e abbiamo creato altre occasioni da gol, prendendo anche un palo ma loro hanno trovato loro trovano il pareggio al minuto 93».



Passo Corese ko con Selci. Fioravanti, tecnico dei coresini: «Complimenti al selci per la voglia di vincere». Valenti, allenatore del Selci: «Sono 3 settimane che prepariamo questa partita con l'obiettivo di dimostrare che siamo una buona squadra e provare a riaprire il discorso terzo posto .Adesso dipende molto da noi, anche se sarà molto dura. La partita è stata ben giocata sotto tutti i punti di vista tattico, tecnico e atletico poi abbiamo messo quella voglia che troppe volte ci è mancata ma che è fondamentale per vincere le partite. Complimenti a tutti, speriamo che questa vittoria ci ridia un po' di entusiasmo per gli allenamenti che ultimamente non sono il top. Un grande abbraccio a Leonardo Romano, il nostro centrale di difesa che è uscito dopo pochi minuti per un infortunio al ginocchio che potrebbe essere grave, speriamo di sbagliare».



Sconfitta per il Cantalice e il Santa Susanna. Grillo, tecnico del Santa Susanna: «Purtroppo ennesimo regalo all'avversario di turno, abbiamo perso per 4-2, ma senza portiere non si può giocare. Un ringraziamento ai ragazzi che non mollano mai cercando di sopperire all'assenza di un portiere di ruolo con grande dedizione e attaccamento alla maglia».



RISULTATI E MARCATORI, VII RITORNO

Alba Sant’Elia-Borgorose 2-0: Di Loreto, Bakaj

Grifo-Cantalice 1-0

Poggio Fidoni-Maglianese 1-1: Novelli (P), Castiglioni (M)

Selci-Passo Corese 3-1: Marchesi (PC), 2 Spurio, Zulbeari (S)

Brictense-Santa Susanna 4-2: Giagnorio, Keita (S)

Torrita Tiberina-4Strade Sacro Cuore 5-2: 2 Pangrazi (4S)



CLASSIFICA

Alba 48

Poggio Fidoni 37

Passo Corese 31

Maglianese 27

Selci 28

Torrita 27

Cantalice e Grifo 25

Borgorose 20

Brictense 19

Santa Susanna 14

4Strade 4

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40



