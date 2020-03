UNDER

RIETI - A esclusione del match Grifo Academy - Valle del Peschiera, durante il weekend si sono giocate le sfide valide per il ventunesimo turno del campionato Under 19 regionale B (girone B) e per la diciassettesima giornata dell'Under 19 provinciale. Per le squadre reatine arrivano risultati positivi solo in quest'ultima categoria.Tra le mura amiche, Cantalice viene battuto 2-0 dalla Vis Subiaco (terza a 39). A causa di questo ko, i biancorossi rimangono a quota 37, scivolando dal secondo al sesto posto. «Si è trattato di una partita complicata, contro un avversario determinato - dichiara il dirigente degli sconfitti, Cesare Beccarini - Nonostante ciò, abbiamo tenuto il pallino del gioco, creando diverse occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Anche se sono stati i nostri gol mancati a fare la differenza, va registrato un clamoroso rigore che ci è stato negato sullo 0 a 0 e altre decisioni arbitrali quantomeno discutibili. Detto questo, la società rimane fiduciosa in vista dei prossimi impegni».Fine settimana da dimenticare anche per l'Alba Sant'Elia, travolta 5-0 dall'Athletic Soccer Academy (quinto a 38). Pertanto, gli ospiti sono ora ottavi con 33 punti. Danilo Renzi, tecnico dei reatini: «Primo tempo equilibrato e terminato 1-0. Dopo un buon avvio di secondo tempo, alla prima azione avversaria abbiamo preso il secondo gol. Al quarto d'ora della ripresa abbiamo sprecato malamente un calcio di rigore e da quel momento siamo usciti mentalmente dal campo, aprendo gli spazi agli avversari e perdendo tutte le marcature. Le partite vanno giocate per intero e non è accettabile mollare a metà ripresa».Grazie alle reti di Del Bufalo e Suica, Poggio Mirteto supera 2-1 un Borgorose a cui non basta il gol di Di Lorenzo. Con questo successo, Poggio Mirteto blinda il secondo posto, collocandosi a - 3 dal Sant'Angelo Romano, che vince 2-1 in trasferta contro Santa Lucia. Tornando ai tre punti dei mirtensi, al termine del match, il loro tecnico, Andrea Di Battista, parla così: «Una gara equilibrata contro un avversario di livello. I miei ragazzi hanno interpretato la partita correttamente, trovando una vittoria che ci mantiene piuttosto vicini alla capolista».Commenta la sfida anche Fausto Bernardini, direttore sportivo del Borgorose: «Abbiamo disputato una buona gara contro una delle squadre pretendenti al titolo. Dopo aver subito il primo gol, che è stato viziato da un evidente fallo di mano non visto dall’arbitro, nella ripresa, con fermezza, abbiamo pareggiato su una mischia in area, ma nel finale un tiro al volo dalla media distanza ha sancito il 2-1 per i padroni di casa. Un grande abbraccio ed un grosso in bocca al lupo al caro Renzo Fois, ex allenatore dell'U19 del Poggio Mirteto».Tre punti pure per il Centro Italia Micioccoli, corsaro 2-1 sul campo del Ginestra. Da una parte rete di Divetta, dall'altra gol decisivi di Cavallari e Corsi. Antonio Pilati, mister dei vincitori: «Abbiamo ottenuto un successo importante, giocando con grinta e carattere. Dopo un primo tempo superlativo in cui siamo stati avanti 2-0, nella ripresa siamo rimasti in 10, subendo una rete avversaria, ma riuscendo comunque a portare a casa i tre punti. Complimenti ai ragazzi».«Nonostante le assenze e i cambiamenti tecnico-tattici a seguito dell'infortunio di un nostro difensore, abbiamo provato a fare la nostra partita - dichiara l'allenatore del Ginestra, Alexandro Zossolo - Dispiaciuti per l'arbitraggio piuttosto inadeguato, siamo già con la testa alla prossima partita contro i primi della classe. Come sempre, daremo il massimo».La Brictense non si presenta e quindi la prima vittoria stagionale del Real Gavignano Ponzano arriva a tavolino per 3-0. «Ci eravamo preparati al meglio e ci sarebbe piaciuto giocare - dichiara il tecnico del Real Gavignano, Marco Galassetti - Detto questo, teniamoci stretti i tre punti e pensiamo al prossimo match».Come anticipato, non si è disputata la gara tra Grifo Academy e Valle del Peschiera poiché la squadra ospite ha chiesto ad avversari e federazione il rinvio del match a data da destinarsi. A questo punto, si attendono novità ufficiali.Infine, Palombara espugna 3-2 la tana del Real Monterotondo Scalo.: Sant'Angelo Romano 43; Poggio Mirteto 40; Real Monterotondo Scalo 35; Palombara 34; Borgorose 28; Santa Lucia, Grifo Academy 26; Centro Italia Micioccoli 20; Valle del Peschiera 18; Ginestra 17; Real Gavignano Ponzano 2; Brictense 1