di Christian Diociaiuti

RIETI – Altro weekend senza la Juniores, ma dal prossimo si riparte per il rush finale, soprattutto per la provinciale.



JUNIORES NAZIONALE

Si gioca mercoledì alle 15 al Ciccaglioni la partita Rieti-Racing Fondi, valida per l’ultimo turno della Juniores Nazionale. Gara inutile ai fini della classifica: essendo i pontini fuori classifica, il match non frutterà punti al Rieti già fuori dai playoff. Un’annata comunque soddisfacente per la formazione di Gerini. Squadra che ora attende le sorti della prima squadra: con la promozione in C, sarà campionato Berretti.



JUNIORES B

Giornata di riposo dopo la sosta per la Juniores di Simone Scaricamazza. Decimi con 29 punti, i ragazzi sabini ripartiranno sabato prossimo con Guidonia-Valle del Tevere. Il Guidonia è terzo, 42 punti.



JUNIORES PROVINCIALE

Il campionato è rimasto fermo per la sosta pasquale. Si riparte il 14 aprile con la VII giornata di ritorno: Alba Sant’Elia-Borgorose, Grifo-Cantalice, Poggio Fidoni-Maglianese, Selci-Passo Corese, Brictense-Santa Susanna, Torrita Tiberina-4Strade Sacro Cuore.



CLASSIFICA

Alba 45

Poggio Fidoni 36

Passo Corese 31

Maglianese 26

Selci e Cantalice 25

Torrita 24

Grifo 22

Borgorose 20

Brictense 16

Santa Susanna 14

4Strade 4

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA