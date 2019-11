© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un oro e un argento italiani per la Kuden Goshin Ryu, la società reatina guidata dal Maestro Giuliano Spadoni che dai campionati italiani assoluti di Ju-Jitsu svoltisi al PalaGhiaccio di Catania torna a Rieti con un campione italiano, Simone Rossi (categoria 62 Kg), oro tricolore per la seconda volta in due anni, oltre al vice campione azzurro, Jacopo Pezzotti (categoria 85 Kg).Un campionato italiano dove si sono confrontati i più forti atleti Italiani di Ju-Jitsu nella specialità del “Fighting System” e dove la Kuden Goshin Ryu Ju-Jitsu Rieti è scesa in campo con tre atleti già campioni italiani di classe: ma è stato grazie a Rossi, al termine di incontri dall’alto contenuto tecnico, che la Kuden ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo italiano e la cintura nera terzo Dan. Di valore anche gli incontri di Pezzotti, vice campione Italiano con una gara tiratissima fino all’ultimo secondo, oltre alla buona esperienza della trasferta per Leonardo Dionisi, nella categoria 77 Kg.«Sono orgoglioso dei miei ragazzi - commenta Spadoni - Queste vittorie rappresentano la giusta strada che ripaga del lavoro continuo e intenso che svolgiamo in palestra».