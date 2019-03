L'ARTICOLO COPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - «Io sto con John Silver Wine Bar». E’ un urlo che attraversa l’intera città quello che rimbalza sui social ormai da due giorni e dai ieri su striscioni e cartelli, da quando i proprietari del noto locale di via della Verdura, che dà sulla riva destra del fiume Velino, si sono visto negare il rinnovo della concessione dal Demanio fluviale della Regione Lazio per «violazioni accertate della normativa sull’inquinamento acustico ambientale», pari a 3 db rispetto al range (minimo e massimo) consentito.«E’ il momento di dire basta, chiediamo solo di lavorare», scrive Armando Balzerani che, dall’altra riva del fiume gestisce un altro noto locale, il No Better Place. E anche la politica finisce coinvolta nel dibattito cittadino del momento. Il sindaco Cicchetti spiega che la decisione «è della Regione», mentre il vice Sinibaldi riconoscere la necessità di «rivedere l’intera pratica».