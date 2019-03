RIETI - La petizione lanciata dalla Conflavoro Pmi su change.org, a sostegno del «John Silver Wine Bar» ha ormai sfondato il muro delle duemila firme.



Sul fronte istituzionale, invece, ieri a Palazzo di Città l’assessore Claudio Valentini, il vice sindaco Daniele Sinibaldi e alcuni tecnici comunali hanno fatto il punto della situazione dopo 48 ore di «movimentismo popolare».



Sul fronte Comune, invece, il vicesindaco Sinibaldi e l'assessore Valentini hanno deciso di chiedere un confronto con la Regione per capire se esistono margini di manovra per recedere dalla decisione di non concedere l'utilizzo della terezza esterna che dà sul Velnio al John Silver.



