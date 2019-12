RIETI - Incidente sradale lungo la Salaria, all'altezza del chilometro 112, non lontano dell'abitato di Posta. Una Jeep Cherokee è finita fuori strada, senza però coinvolgere altre vetture.



Probabilmente per un colpo di sonno di chi era alla guida, la Cherokee è finita contro il guard raill e si è ribaltata. Il guidatore è uscito illeso, grazie anche agli airbag che si sono immediatamente aperti, mentre la Jeep ha subito seri danni.



Sul posto i vigili del fuoco di Posta. Traffico in tilt lungo la consolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA