RIETI - L’hanno accolta in Comune lasciandole credere che fosse un’iniziativa programmata in poco tempo, invece si è trattato di una vera e propria festa a sorpresa organizzata nei dettagli, con tanto di mazzo di fiori e, nel mezzo, una racchetta da tennis tavolo a simboleggiare l’importanza che Jamila Laurenti riveste per Montopoli in Sabina, il suo paese natale dove torna ogni volta che può, appuntamenti internazionali e allenamenti permettendo.



Il piccolo paese sabino ha festeggiato così la sua vice campionessa europea – dopo la conquista, un mese fa, della medaglia d’argento nel singolare Juniores ai Campionati Europei Giovanili di tennis tavolo di Ostrava, in Repubblica Ceca - ospitandola nella sala consiliare, accompagnata da papà Giovanni e mamma Monika, dal fidanzato Davide Di Veroli, campione di scherma e accolta dal 23enne e neoeletto sindaco Andrea Fiori insieme all’assessore alla Cultura Elena Santini e dai dipendenti del piccolo municipio.

L’EMOZIONE DELLA SORPRESA

«Sono arrivata in Comune e pensavo fosse una cosa più semplice – racconta Jamila - Il sindaco mi aveva scritto un paio di ore prima parlandomi del ricevimento ma alla fine, invece, avevano organizzato questa piccola festa a sorpresa che avevano pensato già da tempo. Sono stata molto contenta anche perché, negli ultimi tempi, a Montopoli mi seguono di più e sono tutti molto disponibili quando torno qui».

«Ci tenevamo - ha dichiarato il sindaco Fiori a Fitet.org, il sito della Federazione Italiana Tennistavolo - a farle le nostre congratulazioni e a mostrarle il nostro affetto nella maniera più spontanea e sincera possibile. Si tratta di una ragazza così giovane, eppure già così forte, mi vengono i brividi ogni volta che leggo dei suoi successi sui giornali o sui siti Internet. Il fatto che nella nostra terra sia sbocciato un fiore come lei ci rende orgogliosi. Jamila incarna anche un bellissimo messaggio per i giovani e dimostra che con l’impegno, il sacrificio e il duro lavoro si possono trasformare i propri sogni in realtà”».

Poche settimane di riposo per Jamila dopo le fatiche della Repubblica Ceca, dove si prepara a tornare la prossima settimana in vista di un torneo Open. A inizio settembre, sarà invece poi a disposizione della maglia azzurra per uno degli appuntamenti più importanti della fase conclusiva degli Europei a squadre in programma a Nantes, in Francia.

A ottobre, invece, l’attende l’Europeo riservato alle prime dieci della categoria giovanile. Lei che, fino all’aggiornamento delle prossime classifiche di gennaio, ora figura al quinto posto mondiale della classifica Juniores e seconda in Europa. A inizio anno, secondo i calcoli, salirà sul gradino più alto d’Europa, prima, diventando terza al mondo. Chapeau.

