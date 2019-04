LA VITTORIA FRANCESE

LA PIU’ GIOVANE DEI MONDIALI ASSOLUTI

RIETI - Le Olimpiadi Giovanili in Argentina, i Mondiali Juniores dell’Australia (chiusi fra le prime 16 del mondo), poi gli Europei Under 21 (tra le prime 8 del continente), il bronzo nel torneo francese del circuito mondiale giovanile e ora, fra poche ore, la partenza alla volta dell’Ungheria, in veste della più giovane partecipante dei Mondiali Assoluti di tennis tavolo. Da quando ha fatto rientro da Buenos Aires, lo scorso novembre – dove, fino agli ottavi di finale, ha coronato il sogno della partecipazione alle Olimpiadi Giovanili - per Jamila Laurenti il riposo appare ormai, più che altro, come un concetto fortemente astratto piuttosto che una concreta possibilità da poter mettere in atto.Tra due giorni, il talento internazionale e tutto reatino del tennis tavolo, ad appena 16 anni sarà infatti la più giovane partecipante in assoluto ai Campionati Mondiali Individuali di Budapest, un traguardo fino ad oggi forse impensabile persino per lei, che ha già comunque ampiamente dimostrato di essere in grado di impensierire avversarie con almeno il doppio dei suoi anni.Pochi giorni fa a Metz, in Francia, Jamila ha regalato all'Italia e al gruppo sportivo delle Fiamme Oro anche il bronzo nel singolare juniores del French Junior & AMP Cadet Open, la tappa transalpina del circuito mondiale giovanile. Testa di serie numero tre, la reatina ha sconfitto nei sedicesimi per 4-0 (11-9, 11-6, 15-13, 11-5) la statunitense Tiffany Ke, negli ottavi per 4-0 (11-7, 17-15, 11-6, 11-9) l'insidiosa russa Natalia Malinina e nei quarti per 4-1 (11-4, 5-11, 11-6, 13-11, 11-9) la giapponese Haruna Ojio, chiudendo in semifinale per 4-1 contro la statunitense Amy Wang, capofila del seeding, con tre set sui cinque lottati fino ai vantaggi (13-15, 3-11, 11-13, 12-10, 2-11) e risultando così l’unica europea a salire sul podio.Un risultato che l’ha confermata all’ottavo posto nella classifica internazionale delle Under 18, adesso che Jamila si tiene stretta anche la prima posizione nella classifica italiana Juniores (quinta assoluta), la numero quattro europea degli Juniores e l’ottava mondiale di categoria. Ma è inutile nasconderlo, la gioia più grande è quella per la decisione assunta dai tecnici di federazione e dal direttore tecnico della Fitet di volerla ai Mondiali di Budapest: «Sono contenta e soddisfatta, perché rientrare ai Mondiali Individuali a quest’età è difficilissimo – confida Jamila – A 16 anni, sarà un onore e una bella esperienza poter gareggiare con le più forti al mondo».Poi a luglio ci saranno gli Europei Giovanili di Ostrava, in Repubblica Ceca. E lì Jamila non fa mistero dell’obiettivo da raggiungere: «Voglio riuscire a portare almeno una medaglia per il gruppo delle Fiamme Oro». Per lei, non certo un risultato difficile da raggiungere.