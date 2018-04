RIETI - Jamila, in arabo, vuol dire "bella". E bellissima è stata l'esperienza che Jamila Laurenti, la 15enne di Montopoli in Sabina campionessa del mondo e italiana di tennis tavolo, ha regalato per quasi un'intera mattinata agli alunni del'istituto "Luigi di Savoia" di Rieti, raccontando agli studenti della sezione Istituto Tecnico Economico la sua vita, i sacrifici e mostrando colpi e segreti di chi il tennis tavolo, a quindici anni, lo guarda già dalle vette più alte del mondo.



Accompagnata dalla mamma Monika e dal papà Giovanni - che un anno prima della nascita di Jamila, nel 2001, fu campione mondiale di sollevamento pesi e corsa nel biathlon - ad accogliere Jamila all'istituto di viale Maraini c'erano il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, la dirigente scolastica Maria Rita Pitoni e la referente dell'iniziativa, la docente di Scienze Motorie Raffaella Ballarin, insieme alle classi del biennio e parte degli alunni del triennio coinvolti nel progetto. «Jamila si è già fatta conoscere ed apprezzare per il suo titolo mondiale conquistato nel doppio misto alle Isole Fiji e grazie alle vittorie nazionali degli ultimi giorni - ha esordito Pistolesi - Il ringraziamento però, oltre che a lei e alla sua famiglia, va alla scuola, che offre la possibilità ai ragazzi di incontrare chi per loro può essere fonte di stimolo e confronto affinché comprendano il valore del sacrificio nello sport».



L'INCONTRO CON GLI STUDENTI



Tesserata per la Tennistavolo Vallecamonica, a soli quindici anni Jamila è campionessa di fatto, e non soltanto a livello nazionale: vincitrice dell'oro mondiale nel doppio misto giocato lo scorso novembre alle Isole Fiji, ad inizio marzo le è bastato spostarsi ai campionati italiani assoluti e di seconda categoria di scena al PalaTennistavolo "Aldo De Santis", nella vicina Terni, per conquistare il tricolore di singolare di seconda categoria (che comprende dall'ottava alla cinquantesima migliore posizione del ranking italiano).



Appena tornata dalla Tunisia, dove per un soffio ha mancato la qualificazione alle Olimpiadi Giovanili del 2018 (ma le resta ancora possibile sperare nella vittoria in una delle prossime tappe, fra Paraguay, Thailandia, Canada e le Island Cook della Nuova Zelanda), a raccontare delle sue vittorie, inizialmente, sono stati i filmati mostrati ai suoi coetanei reatini, girati fra una località e l'altra del mondo e dell'Italia, nel corso dei tanti match disputati. E poi le domande, sulla passione e sulle origini (quando, ad otto anni, iniziò a giocare a tennis tavolo guardando il papà), sul suo stile di gioco e sulla vita, come la scuola: anche lei iscritta all'istituto tecnico commerciale che raggiunge ogni giorno a piedi per mantenersi in allenamento, distante 3 km dal Centro di Preparazione Olimpica di Formia dove Jamila vive e si allena da quando aveva undici anni.



A coinvolgere più di tutto, nella palestra del Savoia, è stato però vederla giocare, con tanto di maglia personalizzata e racchetta professionale: prima la sfida con papà Giovanni, poi servizi e colpi da professionista insieme agli alunni del Savoia, fra le risate e lo stupore dei suoi coetanei, con lezioni improvvisate su come effettuare una buona battuta o recuperare una pallina destinata ad essere persa. In partenza per il Paraguay, in vista del secondo tentativo di qualificazione olimpica, a salutare Jamila sono stati la simpatia e la spontaneità dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Economico, immortalati dentro ad una grande foto di gruppo.