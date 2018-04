di Giacomo Cavoli

RIETI - Finito l'ostacolo delle qualificazioni, per Jamila Laurenti inizia il sogno delle Olimpiadi Giovanili Under 18. Al secondo appuntamento continentale sui cinque disponibili, ad Asuncion, in Paraguay, la 15enne reatina campionessa mondiale nel doppio misto e nell'individuale italiano di tennis tavolo ha infatti conquistato, pochi mesi dopo il titolo iridato, anche la possibilità di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi Giovanili del prossimo ottobre a Buenos Aires.



UNA STORICA DOPPIETTA

Un'impresa mai riuscita all'Italia del tennis tavolo giovanile, quella di qualificare una quindicenne per poter partecipare all'appuntamento sportivo più importante al mondo. Un sogno che, per la fuoriclasse di Montopoli in Sabina, è iniziato con la prima partecipazione di poche settimane fa in Tunisia, dove a farle sfumare il sogno olimpico era stato il secondo posto, un piazzamento tante volte raggiunto da Jamila ma che, nella corsa alle Olimpiadi Giovanili, ne preclude la partecipazione.



Così Jamila è partita alla volta della seconda tappa del torneo di qualificazione designata in Paraguay dove, insieme a Matteo Mutti (entrambi teste di serie numero 1, guidati in panchina dai tecnici Giuseppe Del Rosso e Lorenzo Nannoni) hanno battuto in finale per 4-2, in sei set (6-11, 11-9, 11-8, 11-5, 9-11, 12-10) la svedese Ellen Holmsten e per 4-0 (11-8, 12-10, 11-3, 11-7) l'austriaco Maciej Kolodzejczyk, conquistando il pass per la capitale argentina. In semifinale, Jamila aveva superato l’ecuadoregna Nathaly Paredes per 4-0 (11-9, 11-8, 11-7, 11-5), mentre ai quarti la reatina aveva avuto la meglio per 4-0 (11-8, 11-3, 11-5, 11-6) sulla messicana Clio Barcenas.



Un successo non ripetibile due volte da nessun altro: sono infatti soltanto due gli atleti che, usciti vincenti dalle qualificazioni, sono selezionati per ciascuna nazione. Così, Jamila sarà l'unica ad indossare la maglia azzurra insieme a Matteo Mutti, dando la possibilità all'Italia di poter schierare due atleti alle Olimpiadi Under 18.