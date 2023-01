Valle del Peschiera ritrova Jacopo Di Lorenzo: «Darò il massimo per contribuire alla salvezza»

RIETI - Il Valle Del Peschiera si aggrappa al ritorno in campo di Jacopo di Lorenzo per raggiungere l’obiettivo salvezza diretta. L’esterno d’attacco classe ‘93 è tornato da quattro gare, nelle ultime tre da titolare ha realizzato tre gol, due dei quali hanno consentito di portare a casa i tre punti. Numeri che descrivono la qualità di un giocatore che prossimo ai 30 anni ha ancora tantissima voglia di giocare.

Tenuto fuori dal rettangolo di gioco per un problema al ginocchio che ancora lo perseguita, Di Lorenzo ha iniziato la sua stagione da poco più di un mese. Come va?

«Devo gestire questo problema, a volte non posso allenarmi per essere al meglio la domenica ma col tempo sta migliorando. Al momento ci sto convivendo».

La matricola sta affrontando il suo primo anno di Promozione fra alti e bassi. Come gudica il percorso?

«Siamo partiti bene ma questa è stata un arma a doppio taglio. Siamo una squadra giovane che deve fare esperienza».

La passata uscita il ritorno al successo dopo quattro gare: lo 0-2 in casa del Passo Corese incorniciato con una doppietta. Che partita è stata?

«Dopo un primo tempo molto maschio e brutto dal punto di vista del gioco, nella ripresa loro sono scesi. Noi fisicamente stiamo molto bene, il mister ci fa lavorare tantissimo».

Col tecnico Antonio Pezzotti, ha ritrovato se stesso. Che rapporto ha col mister?

«Il mister non mi aveva mai allenato in altre squadre, la prima volta è stata la passata stagione dove abbiamo vinto il campionato. Andiamo molto d’accordo, io sono un ragazzo che agli allenamenti dà sempre il massimo e lui vuole che tutti si impegnino in questo modo».

Proprio il mister insieme allo staff tecnico hanno deciso di lasciare la fascia da capitano a Di Lorenzo dopo una serie continua di passaggi nelle ultime uscite, vista la sua assenza. Che sensazioni ha?

«Domenica è stata la mia prima da capitano, ci tenevo a fare bene. In società ci tengono molto a questo ruolo».

Come giudica la stagione del Vdp ad una gara dal termine del girone di andata?

«Noi non ci meritiamo quella posizione di classifica. Non siamo mai stati al completo e questi ci ha penalizzato. Puntiamo a fare un bel girone di ritorno. Il mio obiettivo? Almeno il settimo posto».

Che rapporto ha col presidente Andrea Latini?

«Lo conosco poco ma è una persona di cuore. Lui si è appassionato alla nostra realtà già nella passata stagione quando si è goduto la Promozione da fuori. È un valore aggiunto per tutto l’ambiente».

Un possibile addio a fine stagione?

«Qui mi trovo benissimo. Negli anni ho spesso cambiato squadra ma questa società è una famiglia. Ogni promessa viene rispettata e non ci manca nulla, dal mio punto di vista è il contesto migliore dove fare calcio a Rieti, poi i progetti futuri sono importanti. Con il resto della squadra ho un legame speciale: l’estate scorsa siamo andati in vacanza insieme per festeggiare la vittoria del campionato. Quest’anno, se raggiungiamo la salvezza, faremo la stessa cosa».

Tornano all'oggi, domenica al Gentile di Grotti arriva lo Sporting Montesacro. Che gara si aspetta?

«Il nostro è un campo difficile, sicuramente un po’ ci avvantaggia ma per le nostre caratteristiche non ci consente di fare il massimo. Dobbiamo sfruttare il fattore casa a nostro vantaggio. Loro sono una squadra costruita bene».