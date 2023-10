Domenica 8 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Non si spengono gli echi della brutale aggressione compiuta da tre giovani nella tarda serata di mercoledì in piazza Salvo D’Acquisto nei confronti di un uomo di 51 anni, Issa Traoré, originario della Costa d’Avorio, residente da 18 anni con la sua famiglia nella frazione di Passo Corese di Fara. Mentre si moltiplicano segnali e testimonianze di solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’uomo aggredito e più in generale alla comunità ivoriana, perfettamente inserita nel tessuto sociale del paese, in un comunicato ufficiale diramato dall’amministrazione comunale di Fara Sabina, il sindaco Roberta Cuneo definisce «sconcertante» la notizia dell’aggressione al cittadino ivoriano che ha interessato la frazione di Passo Corese.

La presa di posizione. «L’amministrazione comunale tutta esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità ivoriana – scrive il sindaco - la nostra città è da sempre stata accogliente nei confronti delle diverse comunità che risiedono sul nostro territorio, pertanto disapproviamo un atteggiamento che sembra essere riconducibile ad uno sfogo occasionale che esclude una volontà discriminatoria. L’impegno – prosegue Roberta Cuneo - sarà quello di comprendere nel dettaglio le dinamiche dell’accaduto per escludere qualsiasi forma di pregiudizio culturale». Su questa falsariga i commenti dei tanti che si sono espressi in questi giorni, politici e non, con una linea che è volta alla prudenza fin quando i responsabili dell’aggressione non verranno individuati. Solo allora si potrà capire di più su un episodio che non ha precedenti a Passo Corese.

I fatti. Sulla dinamica intanto non sembra esserci nessun dubbio: il cittadino ivoriano era intento a prendere dell’acqua presso il distributore automatico della piazza D’Acquisto quando il gruppo dei tre giovani (due ragazzi e una ragazza) lo hanno prima apostrofato, pare per non aver gradito uno sguardo e poi aggredito, spintonando l’uomo che non ha reagito e poi uno dei tre ragazzi lo ha colpito in pieno volto con una bottiglia di vetro che aveva precedentemente rotto, provocandogli una profonda ferita che dall’orecchio scende fino alla gola prima di dileguarsi mentre per il malcapitato si è dovuto ricorrere al soccorso dagli operatori del 118 e poi al trasporto in ospedale a Roma, al Sant’Andrea.

Le indagini. Sul fronte delle indagini intanto si sta stringendo il cerchio per cercare di risalire ai responsabili dell’aggressione e in queste ore si passano al setaccio filmati di telecamere, si fanno rilievi e si ascoltano testimonianze e ogni elemento che possa portare a dare un nome e un volto a chi si è reso protagonista della barbara aggressione.