RIETI - Ivo Pulcini è un medico carismatico. Ha incantato gli studenti del Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto che hanno preso parte, nella Biblioteca Impastato, ad un incontro che ha visto al centro la sua vita avventurosa, la vocazione di medico impegnato nei paesi più poveri del mondo, il rapporto con i vip e tanti messaggi lasciati ai giovani presenti.



«Un sorriso costa meno dell’elettricità, ma dà più luce e aiuta a vivere meglio» ha detto ai presenti Pulcini, medico di Miss Italia, Direttore Sanitario della Lazio, docente in medicina dello Sport e maestro della “Terapia del Sorriso”, tra i maggiori esperti italiani ed europei in Posturologia Clinica e in Medicina Manuale. Il professore, originario di Leonessa, ha risposto alle curiosità degli studenti.

«Quello con il professor Pulcini è stato un incontro illuminante per i ragazzi – ha commentato la direttrice del Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto Roberta Garofalo – Le sue parole hanno aiutato i nostri studenti del corso Operatore del Benessere, Estetica e Acconciatura, a capire che nel loro lavoro deve essere raggiunto il benessere del cliente e non solo la bellezza. Ha sottolineato inoltre l’importanza di una corretta postura, elemento fondamentale per evitare problemi fisici di varia natura. Un ringraziamento al Comune di Poggio Mirteto e alla Biblioteca Impastato, che ci hanno ospitato: è importante avere degli spazi dove i ragazzi possano ricevere ospiti».

«Vi assicuro che l’impossibile non esiste e tutti i sogni possono diventare realtà – questo il messaggio di Pulcini ai presenti - Basta crederci e volerlo. Ho raggiunto traguardi apparentemente impossibili. Potete farlo anche voi, se ci sono riuscito io, signor nessuno! Rispettate sempre tutto e tutti: anche i cosiddetti ultimi possono essere migliori di noi. Non abbiate mai paura di niente e di nessuno. Potete farcela e dovete farcela di sicuro anche voi».

Quello con Ivo Pulcini è stato solo uno degli appuntamenti vissuti dagli studenti in questa settimana ricca di incontri: martedì si è parlato di ambiente con la dottoressa Monica Facchin di Legambiente. Giovedì spazio alla visita guidata all’isola ecologica di Stimigliano, grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, presieduta da Franco Giraldi che è anche sindaco di Stimigliano. «Penso – ha dichiarato Giraldi - sia sempre un investimento promuovere viaggi finalizzati alla tutela ambientale e volti a formare i giovani sul tema dei rifiuti: vuol dire garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Ho sempre sostenuto che chi investe sui giovani difficilmente sbaglia».

