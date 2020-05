© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il futuro del calcio italiano è incerto, l’emergenza coronavirus ho portato al blocco di un sistema. C’è chi vive di sport e soprattutto di calcio come Irfan Pengili, presidente della Asd Sporting che con i suoi 61 anni, nel 2021 taglierà la soglia dei quarant’anni nel mondo del calcio. Le sue parole in momento difficilissimo.«Non siamo noi i professionisti in questo brutto momento. Ci sono gli addetti ai lavori, come il comitato tecnico scientifico e molti altri, che dovranno decidere il futuro della stagione calcistica. In attesa di questi provvedimenti noi dobbiamo adeguarci. Non sono del parere che dobbiamo continuare per la nostra voglia e per la nostra passione perché prima c’è la salute poi lo sport».«A me non è mai successo, è il prima volta in assoluto, dopo 39 anni di esperienza nel mondo del calcio, 40 anni il prossimo anno tra allenatore o dirigente. Mai accaduto di interrompere una stagione calcistica, per di più in questo modo».«Abbiamo fatto diverse scelte per portare avanti il nostro lavoro. In generale comunichiamo sempre con i ragazzi attraverso i video, abbiamo preso delle iniziative soprattutto per i bambini più piccoli, mi riferisco alla scuola calcio che va dai cinque ai dodici anni. Non abbiamo, come ha fatto la maggior parte delle società, mandato esercizi da fare perché lo consideriamo un periodo particolare. I ragazzi per di più hanno da fare con la didattica a distanza. Abbiamo comunque detto loro di mantenere il fisico in movimento, sempre in base agli spazi che ogni famiglia ha a disposizione. Portiamo avanti il lavoro in una piccolissima parte soprattutto sotto il profilo tecnico, invece sotto il profilo organizzativo ci stiamo dando da fare».«La situazione economica è molto difficile. Noi abbiamo da pagare tutte le varie utenze che sono arrivate o devono arrivare. Questo periodo sotto il profilo economico ci ha messo e ci metterà in grande difficoltà. Il prossimo anno sarà ancora più difficile, ho delle proposte da fare a chi di dovere o molte società scompariranno».«Una sarebbe quella di chiedere che il Comune torni a prendere in mano le utenze come acqua, luce e gas che andranno a pesare su molte società dilettantistiche: le bollette sono un "massacro". Un’altra sarebbe quella di chiedere al Comune di riprendere in gestione le strutture, con i custodi, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, lasciando in carico alle società sportive il costo di un affitto orario. Un’altra ancora sarebbe quella di agevolare gli imprenditori nel finanziare attraverso sponsor le società dilettantesche. Qui deve intervenire una direttiva nazionale».«Da parte nostra ci stiamo muovendo per una possibile ripartenza, abbiamo fatto videoconferenze con gli altri allenatori in cui abbiamo parlato di come strutturare il nostro lavoro nelle massime condizioni sanitarie. Docce a casa, orari differenziati dei vari gruppi di ragazzi e molto altro. Questo perché sono fortemente interessato al recupero degli allenamenti persi dai ragazzi».«Abbiamo il centro estivo sempre sotto il nome di Asd Sporting e come ogni anno facciamo la richiesta al Comune e alla scuola di Piazza Tevere che ci ospita nella sua struttura. Il Governo, su richiesta di tantissimi genitori, sembra stia valutando la riapertura dei centri estivi: sarebbe una piccola boccata d’ossigeno. Proprio qualche giorno fa ho mandato una e-mail di richiesta al Comune e alla scuola ma in queste condizioni non dipende solo da loro. Sono pronto anche ad aprire nel caso ci fossero le condizioni».«Una volta determinata una riapertura sicuramente ci daranno anche le linee guida. Sembrerebbe che i bambini presenti nei centri estivi dovrebbero essere in numero limitato per ogni struttura e si dice inoltre anche che gli organizzatori di centri estivi abbiano la possibilità di richiedere più spazi per esercitare questa attività all’aperto. Al momento sono solo voci. Nel nostro caso se ci daranno la possibilità di aprire, ho la struttura della scuola e il mio campo».