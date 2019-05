Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Era il 23 dicembre 2018, il Salto Cicolano non si presentò al match contro l’Accademia Calcio Roma e il direttore sportivo Ernesto Costantini annunciò il ritiro dal campionato di Promozione alla XVI giornata di andata. Il 2 gennaio l’ufficialità. Ecco oggi le parole di vice-presidente Gaetano Calisse per quanto successo e per il prossimo futuro.«Non c’erano più le condizioni. Non si riusciva a portare neanche quindici persone in campo e tutto diventava sempre più difficile. I ragazzi non venivano per motivi personali e per lavoro, poi forse è iniziato ad esserci un "logorio" verso la maglia. Ragazzi che prima giocavano per i colori, per il paese, col passare del tempo hanno sentito il richiamo di fattori economici in altre squadre. Capisco che con la crisi ne risente anche il caro vecchio calcio. Non credo sia solo la nostra società in queste condizioni. Io, con il presidente Giovanni Gallina e Costantini, abbiamo comunque fatto le nostre sette stagioni: due di Seconda, tre di Prima e tre di Promozione. La dirigenza penso abbia segnato un’epoca importante per il nostro paese. Noi siamo stati una ammazzagrandi, decidendo spesso la classifica negli scorsi anni. Abbiamo fatto cose da titani rispetto alla zona, siamo una realtà di pochi abitanti e con le nostre risorse tutto questo è stato un miracolo. Abbiamo regalato un bel calcio per circa sette anni e non c’è alcun rimpianto. Purtroppo tutto inizia e tutto finisce. Ciò che amareggia me e il presidente è che non vediamo un ricambio generazionale dato anche il fatto che vogliamo solo ragazzi della nostra zona. Non siamo imprenditori, il nostro è sempre stato tutto volontariato e ci siamo impegnati per anni per tenere alto il nome del Cicolano, ciò che non è riuscito ad altre squadre. Oggi i ragazzi pensano a tutt’altro, gli anni sono passati, noi giocavamo con l’umiltà delle nostre famiglie. Fortunatamente questa passione è rimasta e l’abbiamo plasmata nella nostra società.«Abbiamo ritirato la prima squadra e la juniores ma il nostro settore giovanile è rimasto. Stiamo portando avanti un buon progetto di scuola calcio, con circa 60 iscritti, il tutto grazie anche alle mamme che ci danno una mano e collaborano per farlo rimanere in piedi. Forse in un futuro compreremo solo palloni per i più piccoli (sorride). Il nostro settore giovanile è un patrimonio. È inutile salire facendo sforzi immani per poi soccombere in uno o massimo due anni. Quindi ora puntiamo tutto sui nostri giovani. Grazie alla scuola calcio i nostri colori sono ancora vivi».«Noi siamo retrocessi ma non abbiamo intenzione di cedere il titolo. Non so comunque se proseguiremo in Prima, aspettiamo di vedere se è possibile fare fusioni con altre squadre del luogo. Come ormai si sa, anche fare un campionato di Prima categoria inizia a essere impegnativo. Se c’è qualcuno che si vuole unire si faccia avanti, noi abbiamo tenuto il titolo con tanti sacrifici. Nel corso degli anni abbiamo maturato alcuni premi per aver fatto esordire ragazzi molto giovani e siamo stati forse la prima società a farlo».