RIETI - Il Passo Corese ha ottenuto la salvezza e ora pensa alla prossima stagione. Con 38 punti frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, i coresini hanno centrato l’obiettivo stagionale con tre giornate di anticipo. I neopromossi bianconeri hanno siglato 24 reti e subite 42. Il team si è dimostrato compatto su tutti i fronti: da mister Fabrizio Benigni a una società solida che ha dato tranquillità alla squadra. Ecco il presidente Andrea Carratoni tra passato, presente e futuro.«Da neopromossa abbiamo iniziato ad agosto la marcia per questo campionato di Promozione. Siamo stati ovviamente costretti a cambiare un po’ tutta la rosa, le esigenze della Promozione non sono quelle della Prima categoria, a iniziare dagli under con un’età molto più bassa. Prima dell’inizio del campionato abbiamo svolto alcuni stages per osservare i giovani adatti a questa categoria. All’inizio del torneo non credevamo molto in questa squadra, eravamo un po’ scettici. Col passare del tempo invece, con un po' di stupore, ci siamo trovati quarti in classifica agganciati alle prime della classe e lì abbiamo sognato. Intorno al mese di gennaio ci sono state alcune problematiche come per esempio gli infortuni, squalifiche e non è mancata la sfortuna, tutto ciò ci ha portato a metà classifica che per una neopromossa non è assolutamente male. Fortunatamente non siamo mai entrati in zona playout».«Coi ragazzi c’è stato un ottimo rapporto ma un plauso particolare va a mister Fabrizio Benigni che ha plasmato a sua immagine questa squadra, li ha tenuti sempre in pugno. Il gruppo è si è dimostrato molto valido e Fabrizio è stato molto presente. La squadra si è rivelata molto attaccata alla società. I giocatori sono stati sempre presenti agli allenamenti e noi dirigenti siamo molto soddisfatti di questi ragazzi».«Non siamo una società che spende come Tivoli o Palestrina ma manteniamo quello che diciamo ai ragazzi a inizio campionato. Se promettiamo di dare, diamo e lo diamo sempre nel modo giusto, mai con il segno meno. Questo è importante per i calciatori e molti spesso vanno in società in cui i rimborsi promessi non arrivano. Io voglio che i miei giocatori fuori dal campo sportivo parlino bene della nostra società e delle persone al suo interno. La mia esperienza è data dal fatto che sono stato presidente del Capena per molti anni e insieme a Fabrizio ci siamo trasferiti al Passo Corese portando anche qualche giocatore».«Iniziamo dai giovani. Nel corso del campionato abbiamo fatto esordire più di tredici under e speriamo di poter contare su di loro anche nella prossima stagione. Per il futuro comunque dobbiamo ancora effettuare alcune riunioni e pianificarlo nelle prossime settimane. Dobbiamo riuscire a capire quali sono stati i punti deboli e intervenire. Dobbiamo inoltre cercare giocatori che ci permettano di fare se possibile anche un altro salto di categoria. Penso che dobbiamo puntare sempre più in alto, come una scala, dobbiamo raggiungere sempre il gradino successivo. Noi lo facciamo per divertimento ma se non organizziamo bene la squadra saranno sofferenze e spese inutili. Il tempo stringe e ai primi di agosto si dovrà iniziare la preparazione. Quindi a breve vedremo chi rimane e chi invece dovrà andare via. Col direttore sportivo vedremo cosa manca per fare un passo avanti».«Per me non c’è alcun problema riconfermarlo anche per la prossima stagione. Lui ha lavorato molto bene, ha saputo gestire bene la squadra. Fabrizio è una persona calma e conosce ogni aspetto del mondo del calcio. Lo conosco da cinque anni, ci ho sempre puntato perché è motivato e non ha dei picchi di nervosismo che hanno alcuni allenatori. È molto preparato sulla parte tecnica ma non solo, è un ragazzo che si fa voler bene da tutti. Migliore allenatore non c’è. Questo è il mio pensiero. Ma è un discorso da fare con tutta la dirigenza».«Abbiamo un ottimo settore giovanile con circa 120 iscritti solo a livello di scuola calcio. Poi abbiamo Under 19, Under 17 e Under 15 che hanno fatto registrare ottimi risultati. Il Passo Corese accoglie tutti i ragazzi dei paesi limitrofi, è molto ben collegato e ciò è un grande vantaggio».