RIETI - Mattia Marcheggiani, classe 97 ha militato lo scorso anno nella Maglianese in Promozione siglando ben 10 reti, che per un giovane come lui fanno sperare in un futuro ancora più roseo nel mondo del calcio. Il mister-giocatore Massimo Lucà, lo ha schierato poche volte da titolare. Nonostante ciò il 21enne sabino subentrando anche durante la partita riesce sempre dare un aiuto importante alla sua squadra. Come suo fratello Francesco, che ricordiamo come uno degli artefici della promozione in serie C del Rieti segnando 20 reti nell’ultima stagione, anche Mattia ha il fiuto del gol e vorrebbe un giorno raggiungere i suoi stessi livelli.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Ho esordito all’età di 16 anni con la Valle del Tevere in Promozione, l’anno in cui perdemmo i playoff. Poi nella stagione 2014/15 sono passato al Rieti ma giocando solo con la juniores. La stagione successiva sono approdato prima al Montasola fino a dicembre poi in Eccellenza con la Sabina. Mentre l’anno appena trascorso sono passato alla Maglianese dove devo dire mi sono sentito a casa».



Il suo ricordo più bello?

«Sicuramente l’anno in cui ho esordito in Promozione. Avevo 16 anni e cosi giovane non è mai facile. Mi sono messo subito in gioco, imparando tanto dai miei compagni e impegnandomi al massimo sono riuscito a segnare alla mia seconda partita. Un'emozione unica».



Il suo gol più importante?

«Non uno ma due... La doppietta contro il Cantalice. Abbiamo vinto per 2 a 0 e segnare entrambi i gol in un derby è stato fantastico».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«I miei punti forti credo siano una discreta tecnica e tatticamente so mettermi molto bene in campo sfruttando gli errori degli avversari. Essendo un attaccante non molto robusto devo imparare ad essere intelligente e furbo in ogni partita. Penso che il mio fisico sia un punto debole ma ci sto lavorando»



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«Lo scorso anno alla Maglianese ho avuto l’opportunità di giocare con Massimo Lucà nonché il nostro allenatore e Angelo Di Gennaro: due giocatori di una esperienza al di sopra della categoria. Quando ero alla Valle del Tevere un giocatore che mi ha stupito molto è stato Toscano».



In che ruolo le piace giocare?

«Nasco prima punta perché come detto mi piace fare gol e far vincere la squadra. Non tanto per il mio fisico ma penso soprattutto per l’intelligenza tattica. Ho giocato anche esterno e trequartista ma non sono ruoli che mi permettono di dare il meglio viste le mie caratteristiche».



Dove andrà a giocare nella prossima stagione?

«La Maglianese è una società che è stata in grado di farmi star bene. Mi sono sentito a casa e voglio continuare. Inizierò la preparazione il primo agosto, sono molto felice di cominciare una nuova stagione cercherò di dare il meglio per società e squadra».



Le piacerebbe giocare con il Rieti?

«Certamente giocare con la squadra della città ha tutto un altro sapore. Per ora ho tanta voglia di crescere e migliorare. Magari un giorno fare quello che ha fatto mio fratello, lo spero tanto. A lui auguro il meglio per la prossima stagione al Cassino».

