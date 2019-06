Ultimo aggiornamento: 12:10

RIETI - Matteo Dionisi, 36 anni e 16 reti nella sua ultima stagione da calciatore nella Spes Poggio Fidoni. Capitano e un esempio per i giovani che hanno avuto l’onore di giocare con lui. Molte le categorie, i campi e le squadre che si sono alternati nella sua carriera.«Sono cresciuto calcisticamente parlando prima nel Cantalice per poi passare dalla Stella d’Oro al Rieti. All’età di 13 anni sono stato acquistato dalla Ternana con la quale ho disputato sei stagioni nelle giovanili fino ad arrivare in Primavera con qualche esperienza in prima squadra. Gli anni successivi ho avuto un esperienza a Malta al Pietà Hotspurs squadra di Premier League. Tornato in Italia ho avuto una breve parentesi nel Rieti in serie D e nel Monterotondo sempre nella stessa serie. L’università ha poi preso molto tempo e ho passato tante stagioni tra Cantalice e Centro Italia prima di affrontare una breve parentesi nel futsal con l’Ardita. Infine ho concluso il mio ultimo anno alla Spes».«Due in particolar modo, quella ovviamente alla Ternana, società professionistica che già da piccolo (avevo 13 anni quando iniziai) mi ha dato l'impronta da giocatore, da uomo: vedere il calcio come professione, l'impegno, il sacrificio, il curare ogni aspetto della tua vita. Insomma: essere grande quando ancora sei bambino. Più ovviamente quella maltese: anche lì esperienza formativa e personale con varie vicissitudini anche negative che mi hanno fatto capire quanto la vita può arrivare a essere complessa (avevo 19 anni) in mondo come quello calcistico pieno di squali. In un certo senso tutte le realtà dove sono stato mi hanno dato molto dal punto di vista umano. Di questo sono strafelice».«Stagione complicatissima e potrebbe sembrare anche negativa visto il risultato, nonostante ciò anno è stato un anno bellissimo che non potrò mai dimenticare. Certo si è retrocessi ma nella vita e nello sport le sconfitte sono moniti per ripartire e creare qualcosa di diverso, forte e duraturo. La Spes è una società sana e genuina, composta da persone splendide e con un gran senso di appartenenza e amore per il calcio che difficilmente si trova oggi in giro. Gli anni difficili passano ma sono sicuro che le difficoltà di questa stagione hanno formato i più piccoli, forgiandoli e preparandoli mentalmente ad affrontare campionati tosti. Ho un modo tutto mio di vivere la passione per il calcio e quest’anno non è stato semplice, anche per altre vicissitudini della mia sfera privata. Faccio tutto di pancia, essendo molto passionale, quindi ho voluto dire basta in questo momento in cui ho bisogno di focalizzarmi su altri obiettivi».«Ho un grandissimo rapporto, speciale con ognuno di loro, li adoro, voglio loro un mondo di bene e spero di aver trasmesso entusiasmo, gioia, passione ma soprattutto esempio positivo: per me la cosa che conta di più nella vita».«Stare con i giovani ti rende giovane. Il calcio non è complicato: il sacrificio, il sudore la mente proiettata a crederci sempre e a credere in se stessi ti fanno fare la differenza, sempre. Non so se sia la scelta definitiva, giocherei fino a 90 anni fosse per me, la testa è sempre quella delle prime tedesche in mezzo alla strada con le ginocchia sbucciate. Vedremo…».«Molte vicissitudini, tutte a loro modo formative... Diciamo che sono stato un fratello maggiore e basta, aperto a qualsiasi confronto, consiglio per i più piccoli. C’è stato chi si è impegnato tanto per questa squadra: un ex giocatore gialloverde legato alla Spes da grande affetto e che ci ha seguiti nella seconda parte della stagione».«Sicuramente, ho intenzione di prendere il patentino, ma non è una priorità ora».