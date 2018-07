di Andrea Giannini

RIETI - Matteo Cardini, 27 anni compiuti da poco è la colonna portante di una Alba Sant’Elia da ben 5 anni. L’ultimo con mister Virgilio D’Annibale che si è sempre fidato di lui mettendolo in ogni occasione tra gli 11 in campo. Un classe '91 fedele alle maglie che indossa dopo qualche stagione a Cantalice è passato al club reatino dove ha conquistato il 3 giugno scorso la salvezza in Prima categoria espugnando Poggio Mirteto al playout.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«La mia carriera tra i senior è iniziata a Cantalice dopo aver vinto una juniores provinciale con l’Alba di Palombi circa 9 anni fa. Poi sono passato al Cantalice in Promozione restando lì più o meno due anni. Con la società sono rimasto in buoni rapporti tanto che sono uno tra gli allenatori della scuola calcio Federico Dionisi. Poi 5 anni fa sono passato all’Alba Sant’Elia dove ho trovato una società fantastica».



Il ricordo più bello?

«Sicuramente il primo anno all'Alba è stato uno dei migliori, non per la stagione ma per le persone che ho incontrato. Lì allora era allenatore Piero Lunari una persona ottima che stimo molto e colgo l’occasione per salutare».



Il ricordo più brutto invece?

«Sempre all'Alba nella stagione in cui retrocedemmo in Seconda, retrocedere non è mai bello... Fortunatamente siamo stati ripescati. Viviamo ogni anno lottando per evitare i playout e trovare una salvezza tranquilla ma per me va bene cosi. Il gruppo c’è sempre»



I giocatori più forti con cui ha giocato?

«Matteo Dionisi detto il Pampa, uno dei giocatori più forti di Rieti, e Mattia Scardaoni che ho ritrovato qui all’Alba».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«Credo che i miei punti forti siano la velocità, la rapidità e tecnicamente me la cavo. Essendo un po’ piccolo fisicamente a volte faccio fatica ma nonostante questo ci metto sempre tanta grinta e cuore per ogni partita, anche nei tornei estivi»



Dove ti piace giocare?

«Ho giocato terzino, centrocampista, punta. Ho praticamente fatto tutti i ruoli per aiutare la mia squadra. Mi mancano solo il difensore centrale e il portiere. Comunque il ruolo che prediligo è la mezzala: è dove riesco a dare il meglio di me».



Cosa pensa dell’Alba Sant’Elia?

«Sono 5 anni che sono lì e ogni anno mi trovo sempre meglio. Ovviamente come in tutte le società c’è sempre qualcosa da migliorare ma con il tempo si farà tutto. Dell’anno della retrocessione siamo rimasti solo io e Napoleone. Credo che questo voglia dire attaccamento alla maglia».



Quindi resterà lì?

«Penso proprio di sì. Come ho detto mi trovo molto bene. Mi sento a casa e ho voglia di continuare con il gruppo dello scorso anno. Devo solo vedere per gli allenamenti dato il mio impegno con la scuola calcio di Cantalice».

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14



