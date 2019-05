Ultimo aggiornamento: 11:09

RIETI - Dopo le parole del presidente della Maglianese Ettore Petroni, parla il tecnico ma anche giocatore Massimo Lucà. Un punto fermo per cinque anni nella società e prossimo all’addio insieme a molti giocatori che hanno contribuito alla salvezza dei sabini in Promozione.«Abbiamo iniziato ad agosto con la speranza di fare meglio dello scorso anno quando ci siamo salvati con cinque giornate di anticipo ma questo non è accaduto. Siamo partiti bene per poi scendere la classifica progressivamente. Questo soprattutto per i pochi ragazzi a mia disposizione, per le squalifiche, gli infortuni e altro. Non siamo una società come il Rieti o la Viterbese, due esempi delle nostre parti, che possono acquistare giocatori. Abbiamo sempre preso giocatori svincolati o del nostro settore giovanile, però la loro mentalità non è certo quella di una prima squadra. Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto molti periodi di difficoltà, a iniziare da dicembre quando i ragazzi sono mancati durante le vacanze, per poi arrivare al periodo pasquale quando la situazione è degenerata. Da gennaio abbiamo subito sei sconfitte consecutive, una cosa mai successa. Nel corso del mercato invernale abbiamo provato a cambiare qualcosa ma le risorse a nostra disposizione non ci permettevano di fare molto, abbiamo mandato via quattro giocatori per prenderne due (Di Gennaro e Ojeda) che ci hanno dato una grande mano. Anche la sfortuna ha fatto la sua parte ma molti degli aspetti negativi sono accaduti per colpa nostra, vedi la gara con la Tivoli quando siamo rimasti in nove. Dopo tutti i vari problemi, nell’ultimo mese e mezzo siamo andati molto male ma fortunatamente abbiamo raggiunto la salvezza. Se fossimo arrivati ai playout, non so quante possibilità avremmo avuto di salvarci».«Devo ringraziarli tutti, quelli che sono stati sempre presenti e hanno meritato di giocare anche per il loro comportamento. Tra i tanti ringrazio Castiglioni, Magnerini, Scoccione, Lahrach e Bonamici. Forse hanno dato poco o meno di quanto ci si aspettava i ragazzi del luogo, almeno sette maglianesi, in tre col passare del tempo non li ho più visti al campo. Devo ringraziare anche Lucivero, Condur, Giuliani, Francucci. Il rapporto coi ragazzi è stato ottimo ma ovviamente con chi veniva al campo, con chi si allenava. Se qualcuno non si allena e pretende di giocare con me non va molto d’accordo. La serietà non deriva dalla categoria, serve rispetto e coerenza delle decisioni prese a inizio stagione. La serietà deve esserci dalla Terza categoria alla Serie A. Con i ragazzi che si sono impegnati durante tutto l’arco dell’anno ho un grande rapporto anche se non sempre è stato tutto rose e fiori, io ci sono per prendere delle decisioni e a volte non a tutti stanno bene. Forse decisioni anche sbagliate, non sono perfetto. Il fatto che mi rimprovero è che alcuni ragazzi che si sono allenati sempre hanno giocato di meno e mi dispiace. Mi posso rammaricare per questo e non per chi quando serviva non c’è stato».«Ringrazio il presidente Petroni perché mi ha dato la possibilità cinque anni fa di iniziare questo progetto. Sei anni fa giocavo a Spoleto e vedendomi mi ha chiesto se potevo dargli una mano. Dopo dieci giorni ho dato la mia disponibilità e da lì è iniziato tutto. Ho iniziato con la juniores e con un gruppo di 25 ragazzi tra cui 5 maglianesi li ho portati fino alla Promozione. Poi l’anno successivo il presidente mi ha chiesto di guidare la prima squadra. Da solo mi occupavo di tutta la gestione sportiva. Per cinque anni ho fatto l’allenatore, il giocatore, il direttore sportivo, il preparatore. Vorrei ringraziare Giulio Di Antonio che è stato il preparatore dei portieri e Marco Rossi un ragazzo che dopo un brutto incidente due anni fa mi ha dato una mano nel gestire la squadra».«Ho parlato col presidente e io non ci sarò. Li ringrazio per questa possibilità e gli auguro il meglio. In questo momento aspetto, vedo se ci sarà qualche chiamata per un qualcosa di serio e organizzato. Non so se farò il giocatore, l’allenatore o entrambi: non mi do vincoli. Vedremo e valuterò bene. Se non ci sarà nulla la domenica andrò in gita (sorride). Per la prossima stagione sono in ricerca di nuovi stimoli. Alla Maglianese auguro buona fortuna e spero di rivederli in Promozione, una categoria che è arrivata anche col mio contributo e la sento mia. Spero che questi anni non vadano sprecati. Una frase che ho detto spesso ai miei giocatori è stata: "La Maglianese non finisce con Lucà e Lucà non finisce con la Maglianese". Perciò andremo avanti».