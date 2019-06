© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'under del '99 Marco Marianantoni racconta la stagione trascorsa e il suo futuro sembra essere ancora gialloverde. Il quasi 20enne esterno di attacco, la scorsa stagione impiegato nella Spes Poggio Fidoni dietro le punte, nel suo primo anno in Promozione ha realizzato 5 gol, di cui uno in Coppa Italia.«Due stagioni fa ho iniziato la preparazione con la serie D del Rieti e durante quel periodo ho giocato solo qualche amichevole, per poi disputare il campionato con la Juiniores Nazionale. Quindi posso definire esordio tra i grandi solo la mia prima partita con la Spes Poggio Fidoni: la scorsa stagione era la prima giornata di Promozione contro la Tivoli (terminò 2-2, ndr). Ovviamente giocare con i grandi è totalmente diverso che con le giovanili: cresce il livello, l’agonismo, l’esperienza. Le sensazioni sono state diverse: nel Rieti sapevo di poter fare solo la preparazione ma andare al campo e allenarsi con Scotto, Dionisi e Marcheggiani è stato fantastico. Con la Spes è stata la mia prima esperienza tra i grandi con i quali ho affrontato un campionato intero. Spero non sia l’ultima, ho molta voglia di giocare».«Sicuramente è stato un anno molto complicato, iniziato bene con un pareggio contro la vincitrice del campionato Tivoli. Poi ci siamo persi e abbiamo avuti grandi difficoltà nel trovare punti salvezza. Nonostante ciò il gruppo c’è sempre stato, siamo sempre rimasti uniti e ci siamo aiutati l’un l’altro. Abbiamo provato a fare più risultati utili possibili per mantenere viva la possibilità di disputare il playout. Purtroppo così non è stato».«Ho trovato un gruppo fantastico, molti già li conoscevo. Sicuramente i grandi sono stati fondamentali e vorrei citare Cingolani, Grillo, Gerbino, Petrongari, Di Lorenzo, Donati. Ma anche altri, per questo sono rimasto lì molto volentieri. Una grande mano ci è stata data anche dal preparatore atletico Manuel Fusacchia».«Mi è stata molto accanto, presidente e dirigenti mi hanno accolto e trattato benissimo, il nostro rapporto ora è più che mai positivo».«Ripeto: ho trovato grandi compagni, amici e il rapporto con la società è stato stupendo. Decideremo insieme ciò che sarà la prossima stagione, il mio intento è rimanere».