di Andrea Giannini

RIETI - Luca Salvi, classe 1993, con un passato nel Rieti di mister Paris che portò quella squadra alla vittoria della Coppa Italia contro Pisoniano in quello storico 6 gennaio 2012. Nell’ultima stagione ha blindato la difesa del Cantalice essendo uno dei punti fermi nella formazione di mister Patacchiola.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Ho iniziato tra i grandi con Simone Onesti che mi fece esordire con il Rieti nel 2010. Poi restando in amarantoceleste con mister Paris che mi ha fatto crescere dandomi la possibilità di giocare molte partite, vincendo anche la Coppa Italia regionale».



Quali sono le esperienze che ricorda con piacere e le soddisfazioni più importanti?

«Sicuramente la Coppa Italia, è stata forse l’unica gioia perché è arrivata dopo un anno pieno di sacrifici in cui ho messo forza di volontà. Altri ricordi positivi non ne ho sinceramente, non ne ho neanche negativi sia chiaro».



L’allenatore più importante che l'ha seguita?

«Sicuramente Paris. Mi ha permesso di confrontarmi con atleti di spessore tra i quali Christian Ippoliti e Francesco Marcheggiani che riescono a fare la differenza in uno spogliatoio».



I giocatori più forti con cui hai giocato?

«L’anno di Paris erano tutti forti, poi ho giocato con Mario Artistico e Sebastian Gay. A Cantalice ho ritrovato gente come Alessandro Beccarini, Stefano Panitti, Emanuele Cianetti: li considero giocatori di un’altra categoria».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«I miei punti forti sicuramente sono la gestione delle situazioni di gioco, l’intelligenza calcistica e mi considero un giocatore tecnico ma non troppo. Quelli deboli invece sono sicuramente la resistenza, la velocità e il piede sinistro».



Il gol più bello con il Cantalice?

«Contro il Cantalupo quest’anno, partendo dalla mia area di rigore fino ad arrivare a battere il portiere. Ho sempre sognato fare un gol così».



Cosa ne pensa del calcio reatino? La legge degli under come la vede?

«Penso che ora come ora le società “minori” debbano dare una mano alla società più importante, sia per storia che per altro: ossia al Rieti, data anche la vittoria dello scorso campionato, che non va visto come un’antagonista bensì come una fonte d’ispirazione. La legge sugli under non è adeguata al calcio di oggi: molti allenatori “illudono” i giocatori per i tre anni obbligatori e poi li lasciano per strada spingendo il ragazzo a smettere».



Il suo futuro?

«Diciamo che devo ancora parlare con la società per vedere se possiamo continuare insieme o le strade si divideranno. Non do nulla per scontato, a breve saprò tutto».

Mercoled├Č 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



