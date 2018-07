di Andrea Giannini

RIETI - Lorenzo Camilli, classe '97 e con un percorso calcistico passato già tra i professionisti. Purtroppo però tanti gli infortuni che hanno indirizzato la sua carriera non facendolo esprimere al meglio. La scorsa stagione ha militatato nello Spoleto (Eccellenza umbra) ma fino a inizio novembre, poi un serie di infortuni hanno pesato sul suo rientro in campo.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Ho iniziato allenandomi spesso con il Rieti di Loris Beoni nell’anno 2014-15. Poi nella stagione successiva sono passato con la Primavera del Brescia: tra gennaio e marzo 2016 ho avuto l’opportunità di allenarmi anche con la prima squadra. L’anno successivo sono tornato al Rieti di Paris dove ho potuto collezionare diverse presenze in serie D. In quella stagione mi infortunai a un ginocchio, comunque fu un'annata positiva visto il successo nella finale playoff. La stagione appena trascorsa sono stato a Spoleto. Ho potuto giocare fino agli inizi di novembre poi mi sono infortunato a una caviglia. Un mese dopo l’appendicite non mi ha permesso di rientrare. A gennaio appena rientrato mi sono rotto il crociato e da lì ho finito la mia stagione».



E quindi i ricordi più brutti sono legati agli infortuni...

«Decisamente sì. I due che mi hanno segnato molto sono stati quelli nella stagione al Rieti 2016-17 dove mi sono infortunato a un ginocchio e sicuramente la rottura del crociato nella stagione appena trascorsa».



Il suo ricordo più bello?

«L’anno al Brescia è stato uno dei migliori, ho potuto confrontarmi con giocatori molto forti e con squadre come l’Atalanta e il Milan. Non capita tutti i giorni. Poi gli allenamenti in prima squadra dove ho imparato tanto. Un altro ricordo speciale è la vittoria playoff con il Rieti»



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«Tra i miei punti deboli devo dire che non sono un giocatore molto rapido nel breve data anche la mia statura fisica e neanche eccessivamente grintoso. Tra i punti forti credo un buona tecnica e un bel colpo di testa».



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«Al Brescia ho incontrato giocatori come Andrea Caracciolo e Luca Mazzitelli. Due che conosciamo un po’ tutti e che mi hanno impressionato per il lor modo di giocare. Nel Rieti, Tirelli per il suo modo di fare e per la sua passione penso sia stato uno dei migliori. Mentre le stagione appena trascorsa Falconieri è un giocatore che merita tanto».



Dove le piace giocare?

«In questi anni ho fatto la prima punta, la mezzala e esterno alto ma il ruolo che secondo me rispecchia le mie caratteristiche è la seconda punta. In questo riesco meglio a stare al servizio della squadra e tirar fuori i miei punti forti».



Dove andrà a giocare nella prossima stagione?

«Dato l’infortunio al crociato non inizierò la nuova stagione con nessuna squadra. Una volta che mi sarò ripreso deciderò dove andare. Nel mentre penso all’università e a studiare».

