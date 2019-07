© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Jacopo Di Lorenzo, un jolly del reparto offensivo ma il suo ruolo preferito rimane l’esterno di attacco nel 4-3-3. 26 anni e quattro gol nella sua ultima stagione tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni. In ombra per cause di forza maggiore cerca la rivincita nella prossima stagione.«Al Contigliano in Prima Categoria, avevo 16 anni. Successivamente ho giocato in Eccellenza col Rieti per poi passare tra Podium, Capradosso, Cantalice e Poggio Fidoni. Tutto tra Prima categoria e Promozione».«Sicuramente la stagione 2011-12 quando col Rieti abbiamo vinto la Coppa Lazio di Eccellenza, è stato l’anno in cui ho imparato molto sia dal punto di vista tecnico che comportamentale».«Mi ha impressionato molto Simone Santarelli, mio compagno qualche anno fa alla Spes Poggio Fidoni. Un portiere pazzesco anche se quando ho avuto il piacere di conoscerlo era già fuori forma a soli 26 anni (ride). La cosa che mi fa più ridere è il fatto che lui è un capoccione, avrebbe potuto fare grandi cose».«Al Cantalice mi sono trovato bene e la squadra era veramente molto forte. Ho avuto problemi col lavoro: non mi permetteva di allenarmi con continuità e non avendo spazio ho scelto di tornare alla Spes dove sapevo di poter dare più continuità: le partite dove mi era possibile essere disponibile le ho giocate tutte. La Spes purtroppo a mio avviso non era una squadra pronta per giocare in Promozione. È mancata l'esperienza, i giocatori “vecchi” che avrebbero dovuto prendere per mano la squadra».«Con i compagni mi sono trovato benissimo, il gruppo meritava qualcosa in più. La società già la conoscevo, sono stato molto bene con tutti».«Per il prossimo anno non so ancora nulla sinceramente. Ho ricevuto qualche chiamata ma dovrò fare le mie scelte pensando al lavoro. Spesso mi è capitato di dover saltare della partite e questo non mi piace».