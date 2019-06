© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese è salvo e da neopromossa ha subito 42 gol in 32 gare, poco più di un gol a partita e il merito è anche del giovane Francesco Manna. Il difensore centrale a soli 24 anni è stato il punto fermo della formazione coresina per tre anni consecutivi. Ha voluto seguire le orme del padre e forse ora è pronto per nuove opportunità.«A livello di prima squadra ho esordito con il Monterotondo in Eccellenza per poi trascorrere altri due anni con la stessa società ma in Promozione. Da lì in poi ho trascorso due anni tra Passo Corese (Promozione) prima e Sant’Angelo Romano (Promozione) poi. Dopodiché sono tornato al Passo Corese col quale siamo arrivati terzi in Prima categoria. L’anno successivo abbiamo vinto il campionato di Prima mentre la stagione appena trascorsa siamo riusciti a salvarci disputando secondo me un ottimo campionato. Con un po’ di fortuna e un pizzico di attenzione in più saremmo potuti arrivare più in alto ma quello che conta è aver raggiungo l’obiettivo. Le parentesi più belle fino ad ora sono state quelle in maglia Lazio, Cisco Roma e Tor Tre Teste tra le fila del quale ho vinto il titolo regionale juniores. Ovviamente non può mancare la vittoria del campionato e il salto di categoria, l’annata più bella a livello personale, vincere a casa mia come ha fatto mio padre è stata una delle più belle soddisfazioni che il calcio mi ha regalato».«Ricordo il mio esordio tra i grandi in Eccellenza alla guida di mister Sgherri contro il Montefiascone. All’inizio ho sofferto un po’ i ritmi di gioco ma grazie all’aiuto del mister e dei compagni sono riuscito a disputare una buona stagione. C’erano grandi giocatori tra cui Bartoli, Cavallaro, Toscano, Italiano ma soprattutto Laurentini, sicuramente lui mi ha aiutato più di tutti».«Bella stagione anche se come ho detto potevamo cogliere qualche punto in più. Non era facile, gran parte dei compagni coi quali avevo vinto il campionato non c’erano più. Siamo stati comunque molto bravi a trovare l’intesa coi nuovi per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione».«Forse non abbiamo mai affrontato periodo di grande difficoltà a parte la sconfitta in Coppa contro il Sant’Angelo Romano, una partita da dimenticare ma che sicuramente ci ha fatto tornare coi piedi a terra. La gioia più grande è stata la vittoria con il Palestrina: una partita perfetta!».«Il rapporto con la società è stato sempre ottimo anche se negli ultimi tempi si è rotto qualcosa. Col mister è stato molto buono e devo dire che gran parte dei meriti fino ad oggi sono i suoi. Non era facile prendere un gruppo di giovani e disputare un campionato del genere. Anche coi compagni è andato tutto liscio: ottimo rapporto sia coi giovani che coi più grandi».«Da quando sono tornato al Passo Corese ho sempre allenato i bambini, anche più di un gruppo. A loro cerco di trasmettere i valori dello sport e i fondamentali della tecnica ma l’educazione nel campo come nella vita viene prima di tutto».«Non so se rimarrò al Passo Corese, mi aspetto di rimanere in Promozione e qualcosa c’è ma ancora nulla di sicuro».