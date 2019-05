© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La neopromossa Passo Corese raggiunge il traguardo salvezza con tre giornate di anticipo. Nonostante lo scetticismo iniziale, la società e i giocatori centrano l’obiettivo, il tutto grazie a un «tecnico giovane ma esperto», come definito dal presidente Carratori.«È stata una stagione da neopromossa terminata con ottimi risultati. Venendo dalla Prima categoria abbiamo dovuto cambiare molto e non solo a livello di undr. Inizialmente c’erano un po’ di dubbi proprio per questo cambiamento puntando su un team molto giovane. Più di metà della rosa era formata da under. C’è stato anche molto scetticismo pure tra gli addetti ai lavori intorno alla nostra squadra. A inizio campionato abbiamo sofferto, i primi risultati non sono stati buoni: sicuramente abbiamo pagato questo cambiamento. Col passare del tempo siamo riusciti a ingranare la giusta marcia disputando anche un buon girone di andata. Nel girone di ritorno c’è un piccolo rammarico se ripenso alle molte partite in cui vincevamo e ci siamo fatti recuperare o nei minuti finali o su calci di rigore. Potevamo avere anche qualche punto in più e salvarci ancora più in anticipo, ma rimane sicuramente un buonissimo campionato. Sono un tecnico molto esigente sia con la società che con la squadra quindi avrei voluto qualche punto in più ma non mi posso lamentare. Nel girone di andata abbiamo battuto Palestrina e Fiano Romano che hanno raggiunto i playoff.«Sinceramente con la società ci dovremmo vedere a brevissimo per programmare il futuro. Vedremo se continuare questa nostra storia insieme,che ormai dura da anni come ha già spiegato il presidente. Dal punto di vista personale con tutti i dirigenti della società, dal direttore sportivo Fratini ai presidenti Vollera e Carratoni, si è instaurato un grandissimo rapporto dal punto di vista umano, siamo molto amici. Sotto questo punto di vista non ci sono problemi ma vediamo cosa ne pensa la società. Se proseguiremo insieme inizieremo poi la programmazione».«Sono ragazzi che allenandosi bene, con la giusta determinazione e volontà, compiono miglioramenti visibili settimana dopo settimana. Questo è quello che effettivamente c’è stato. Ho avuto dei ragazzi molto disponibili, presenti e con tanta voglia di fare. Devo fare i complimenti soprattutto agli under. Se ripenso al percorso che hanno svolto dal mese di preparazione a oggi, ci sono degli elementi che sono migliorati tantissimo. Avevamo gran parte della rosa molto giovane con alcuni ragazzi disposti al sacrificio e nonostante sia di solito difficile allenarli, io sono stato fortunato e devo ringraziarli. Non ci scordiamo anche dei “vecchi” che hanno dato un tocco di esperienza».«Penso che la Lega Nazionale Dilettanti debba avere il coraggio di scendere ulteriormente l’età degli under. Far giocare un 2000 quest’anno in Promozione o in Eccellenza quando poi la serie D nella prossima stagione richiede un 2001 non credo sia un’ottima scelta. Dovremmo essere noi delle serie minori a preparare i giovani per la categoria superiore nelle prossime stagioni. Se questo accadrà, allora sì che noi potremmo formare dei ragazzi per categorie superiori».