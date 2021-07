Inizia la stagione del Rieti: squadra e staff allo stadio per i test. Foto

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 10:53

RIETI - È iniziata ufficialmente la stagione 2021/22 del Rieti calcio. Questa mattina, 26 luglio, alla spicciolata, giocatori convocati e staff tecnico hanno varcato i cancelli dello "Scopigno" per completare la vestizione e poi sottoporsi alle visite mediche di rito.

Il primo ad arrivare è stato il direttore Franco Zavaglia, poi il neo allenatore Alessandro Boccolini e i suoi collaboratori. Tra i giocatori, invece, il reatino Giuseppe Falilò ha aperto le danze, poi è stata la volta di Tiziano Tiraferri - alla sua sesta stagione in amarantoceleste - e via via tutti gli altri. Visite e test fisici, oggi e domani, poi da mercoledì prime sedute di allenamento, aspettando il 2 agosto, giorno del ritiro di Cascia.