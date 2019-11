RIETI - La paziente ha certamente contratto in ospedale una grave infezione, ma da sola non può essere considerata responsabile della morte di Bruna Massera, pensionata di 77 anni di Morro Sabino, avvenuta lo scorso anno al de Lellis, semmai può aver rappresentato una concausa unita ad altre patologie di cui soffriva.



Il giudice delle indagini preliminari ha ordinato, su richiesta della procura, l’archiviazione dell’inchiesta (contro ignoti) nata da una denuncia presentata da Massimo De Angelis, figlio della donna deceduta.



