RIETI - Stava infastidendo i viaggiatori in attesa del treno alla stazione ferroviaria di Fara Sabina. E quando ha visto i carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto ha opposto resistenza e preso a calci l’auto.



Un uomo di 48 anni, di origini coreane, irregolare in Italia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Ora è in attesa dell’espulsione. © RIPRODUZIONE RISERVATA